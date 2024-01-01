Які електромобілі гниють на китайських звалищах: фото, відео

Торік наприкінці літа редакція Авто24 уже розповідала про ті звалища, опублікувавши фотокартки з тисячами закинутих машин. То були не завжди нові електромобілі, а вже добряче спрацьовані та застарілі за своїми характеристиками. Усі вони чекають на утилізацію.

Жодної свіжої інформації про зростання таких звалищ та кількості автомобілів не зафіксовано. Тож сьогоднішні розповіді про кладовища покинутих автівок базуються на старих фотоматеріалах. І це зрозуміло: все, що малося бути відправлено на звалище, відправлено не пізніше вересня-жовтня 2023 року. Автомобілі на звалищах чекають на подальшу утилізацію, але це може затягнутися на десятиліття.

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Накопичення автозвалищ розпочалося у другій половині 2019 року, а уже в 2022-у зафіксовано спад у зростанні таких кладовищ по всій країні.

У 2023 році на звалище відправлено кілька тисяч старих електромобілів, в т.ч. каршерингових. Це свідчить про те, що ера електромобілів першого покоління завершилася, як і державна підтримка виробників та споживачів.

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Більш сучасні електромобілі швидко витіснили перші моделі. Фото з сайту gregabandoned.com

Раніше для стимулювання продажів електромобілів існувала кредитна система, що винагороджувала виробників електромобілів і штрафувала виробництво автомобілів із високим споживанням традиційного палива. Це сильно підштовхнуло китайський автопром. З іншого боку, для покупців існували субсидії в розмірі до 60 000 юанів, тобто 8 400 доларів США на транспортний засіб, що враховувалися при покупці електромобіля. На додаток до цього в деяких містах були введені обмеження на традиційні автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння.

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Однак не обійшлося без шахрайства: десятки компаній почали випускати електромобілі без акумуляторів або з акумуляторами, що не відповідають стандартам. У 2016 році такого фальсифікату було виявлено на суму понад 9,3 мільярда юанів (1,3 мільярда доларів). Пекін почав скорочувати субсидії.

Чи не найдовше протрималася компанія Lifan, але у 2020 році й вона оголосила про банкрутство Фото з сайту gregabandoned.com

Зіткнувшись з новою раптовою зміною політики, багато компаній не могли знайти спосіб утриматися на плаву, залишилися на мілині, але в основному збанкрутіли. Їх електромобілі за два-три, максимум чотири роки почали виходити з ладу й потрапляли прямісінько на звалище, оскільки вже не могли конкурувати з більш сучасними автівками.

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З-понад 500 китайських виробників електромобілів, які змагалися за субсидії у 2019 році, сьогодні залишаються активними близько 100, з яких більше десятка випускає електромобілі. Ось таких електромобілів на тих звалищах поки що не видно.