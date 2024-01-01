Какие погрузчик и бульдозер приобрели две территориальные громады

Потребность в телескопическом погрузчике JCB 540-140 с трехсекционной стрелой с увеличенным вылетом в коммунальном хозяйстве Арцизска стояла давно. В конце концов, машина появилась, о чем на своей ФБ-странице сообщил городской голова Сергей Парпуланский.

Теперь коммунхозу не нужно тратиться на аренду такой спецтехники, все работы будут выполняться собственными силами.

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В комплектации этой машины к классическому ковшу добавлена еще и грузопассажирская люлька. И теперь это не только погрузчик, но и при необходимости полноценный гидравлический подъемник. На это указывают фото купленной машины с двумя фронтальными навесками.

Полноприводная машина на монолитном шасси имеет U-образную стрелу на три телескопические секции, внутри которых спрятаны гибкие рукава гидросистемы, защищающие контур гидросистемы от внешних повреждений.

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Максимальная высота подъема макушки стрелы достигает 13,8 м, а максимальная грузоподъемность – 4000 кг. Гидростанцию питает дизельный двигатель Dieselmax мощностью 100 л.с.

В коммунальном предприятии "Сновская ЖЭУ" машинно-тракторный парк обогатился гусеничным бульдозером Sinomach GTY160 с отвалом. Как сообщает Сновская мэрия, это не подарок гуманитарных миссий, за машину заплачено 4 млн 170 тыс. грн с НДС.

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Приобретение осуществлено через систему Prozorro за счет целевой дополнительной дотации государственного бюджета местным бюджетам на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных, временно оккупированных и других территориях.

Отныне много необходимых работ в селах общины будут выполняться новеньким бульдозером. Это в первую очередь разравнивание и перемещение грунта при ремонте дорог в городе и селах громады, упорядочение свалок, ликвидация последствий вражеских атак и тому подобное.

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В моторной нише бульдозера массой 17 тонн стоит дизельный двигатель Weichai мощностью 131 кВт. Он способен фронтальным отвалом очищать, ровнять, рыть полосу шириной более трех метров. Операционная скорость 6,5 км/ч, а транспортная – вдвое больше.

Громада получила бульдозер с гарантийным сопровождением 2000 рабочих моточасов, что для хозяйства считается довольно мощным карт-бланшем во владении такой машиной.

Коммунальщики громады теперь смогут выполнять целый ряд работ собственными силами, не арендуя технику и без привлечения подрядных организаций. Это даст местному бюджету возможность экономить немалые средства.

Фото территориальных общин