Які навантажувач та бульдозер придбали дві територіальні громади

Потреба в телескопічному навантажувачі JCB 540-140 з трисекційною стрілою зі збільшеним вильотом в комунальному господарстві Арцизька стояла давно. Зрештою, машина з’явилася, про що на своїй ФБ-сторінці повідомив міський голова Сергій Парпуланський.

Тепер комунгоспу не потрібно витрачатися на оренду такої спецтехніки, всі роботи виконуватимуться власними силами.

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В комплектації цієї машини до класичного ковша додано ще й вантажно-пасажирську люльку. Тож тепер це не тільки навантажувач, але й при потребі повноцінний гідравлічний підіймач. На це вказують фото купленої машини з двома фронтальними навісами.

Повнопривідна машина на монолітному шасі має U-подібну стрілу на три телескопічні секції, всередині яких сховано гнучкі рукави гідросистеми, що захищають контур гідросистеми від зовнішніх пошкоджень.

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Максимальна висота підйому маківки стріли сягає 13,8 м, а максимальна вантажність – 4000 кг. Гідростанцію живить дизельний двигун Dieselmax потужністю 100 к.с.

У комунальному підприємстві "Сновська ЖЕД" машинно-тракторний парк збагатився гусеничним бульдозером Sinomach GTY160 з відвалом. Як повідомляє Сновська мерія, це не подарунок гуманітарних місій, за машину заплачено 4 млн 170 тис. грн з ПДВ.

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Придбання здійснено через систему Prozorro коштом цільової додаткової дотації державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях.

Відтепер багато необхідних робіт в селах громади будуть виконуватися новеньким бульдозером. Це в першу чергу розрівнювання і переміщення ґрунту під час ремонту доріг у місті та селах громади, впорядкування сміттєзвалищ, ліквідація наслідків ворожих атак тощо.

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В моторній ніші бульдозера масою 17 тонн стоїть дизельний двигун Weichai потужністю 131 кВт. Він спроможний фронтальним відвалом очищати, рівняти, рити смугу шириною понад три метри. Операційна швидкість 6,5 км/год, а транспортна – удвічі більша.

Громада отримала бульдозер з гарантійним супроводом 2000 робочих мотогодин, що для господарства вважається доволі потужним карт-бланшем у володінні такою машиною.

Комунальники громади тепер зможуть виконувати цілу низку робіт власними силами, не орендуючи техніку та без залучення підрядних організацій. Це дасть місцевому бюджету можливість економити чималі кошти.

Фото територіальних громад