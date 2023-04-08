Мелкие неожиданности на сервисе или в гараже случаются независимо от класса авто и благосостояния владельца. Поговорим о том, как разрешать нештатные ситуации при смене колес, и немного о том, как их избегать в принципе.

Конечно, в природе существуют автомобили, обслуживание которых обходится без неожиданностей. Это почти новые экземпляры в возрасте двух-трех лет, которые обслуживаются на безупречных дилерских СТО. Но таких, к сожалению, в нашей стране мало, поэтому описанные здесь проблемы могут касаться практически каждого из нас.



Если все делать по науке, крепление колеса должно затягиваться с дозированным моментом (усилием). Который отличается у разных моделей автомобилей.

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Сломался болт/сорвали резьбу

Вернее, обычно ломается не тело болта, а срывается резьба, которой он фиксируется в ступице – чаще всего, не на нем самом, а собственно в ступице колеса. Что делать в этом случае?

По большому счету этот вопрос должен волновать не вас, а сервисмена, который этот трабл организовал. Но можно ли доверять его стратегии ремонта после того, как он уже однажды испортил машину? Как минимум вам нужно понимать что-то в этом вопросе для того, чтобы проконтролировать последующие действия механика-”вредителя”. Да и в конце-концов, подобная неприятность может произойти с вами лично – когда вы меняете колеса самостоятельно.

Иногда достаточно заново “прогнать” резьбу в ступице соответствующим метчиком. Но чаще приходится рассверливать отверстие под большую резьбу.

Итак, что делать, если во время шиномонтажа сломали болт или сорвали резьбу?

Заявите об этом администрации СТО и потребуйте возобновления повреждения за их счет.

Если руководитель мастерской отказывается, ищите вышестоящую инстанцию: горячую линию сети (если у СТО есть сетевой бренд), головной офис фирмы или учредителя предприятия. Можно попробовать попугать нерадивых мастеров обращением в службу защиты прав потребителей;

Если резьба повреждена в ступице, для начала нужно попытаться “прогнать” ее метчиком, возможно, смятые витки удастся поставить на место. Но чаще всего это не поможет – при первой же попытке затянуть болт остатки резьбы снова “поплывут”.

Если "прогон" не помог, нужно рассверлить отверстие и нарезать в нем новую резьбу – под колесный болт большего диаметра, от авто другой модели. Процедура нехитрая, но есть пара нюансов.

Важно взять сверло правильного диаметра, для чего есть специальные таблицы.

Резьба на таких болтах не совсем типична, она с мелким шагом. Имейте это в виду, когда будете подбирать метчик.

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Если произошел редкий случай – сломался болт и часть его осталась в ступице, придется его высверливать и затем “прогонять” резьбу или нарезать ее заново – как говорится выше.

Сорванная резьба на болту или шпильке – самый простой случай. Но перед установкой нового болта желательно таки прогнать резьбу метчиком.

Последний совет по этому случаю: в следующий раз более тщательно выбирайте СТО. А перед тем, как шиномонтажник возмется за гайковерт, спросите его, что он знает о моменте затяжки резьбовых соединений и каким должен быть этот параметр для вашей модели. Это будет дополнительным предупреждением мастерской относительно ее ответственности в случае повреждения крепежа.

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Прикипело колесо

Часто бывает, что за полгода работы на одном месте колесо настолько прикипает к ступице, что снять его невозможно. Есть несколько надежных приёмов:

Убедитесь, что машина уверенно держится на домкрате. Лучше всего подстраховать его другим надежным подпором. Не выкручивайте колесные болты (гайки) до конца – они затем удержат колесо от падения;

Начните с сильных ударов ногой по боковине шины – по той поверхности, где нанесена маркировка и название шины. Вектор удара должен быть направлен параллельно земле;

Больше эффекта могут дать подобные удары чем-нибудь массивным – например, другим колесом, той же запаской. На некоторых шиномонтажах для этой цели держат длинную тяжелую трубу или нетолстое бревно – это позволяет бить с противоположной стороны машины, под ее днищем;

В чем-то рискованный, но эффективный способ – аккуратный наезд колесом под острым углом на невысокий бордюр. Все болты (гайки) при этом должны быть на своих местах, но ослаблены на несколько витков.

Чтобы в конце нового сезона подобного снова не произошло, перед установкой колеса на место нужно полностью очистить место посадки диска на ступицу от продуктов коррозии. Применять любую смазку здесь опасно, потому что во время движения она может попасть на тормозной диск и колодки. Но можно протереть ржавые места ветошью, смоченной преобразователем ржавчины.

Косой наезд полуоткрученным колесом на бордюр – немного неожиданный, но эффективный метод сдвинуть прикипевший к ступице диск.

Машин упала с домкрата

Это довольно серьезная неприятность, которая часто сопровождается травмами для производителей работ. Потому желаем, чтобы такого с вами никогда не произошло. Но когда все-таки вы “уронили” автомобиль на землю, порядок действий таков:

Убедитесь, что никто не травмирован;

Подставьте надежные упоры под колеса на противоположной стороне авто;

Вам потребуется домкрат – попробуйте, не удастся ли взять упавший. Если удастся, убедитесь, что он не пострадал. Если нет, ищите другой – причем желательно с минимальной высотой в “стартовом” положении;

Вам нужно снова поднять машину, чтобы установить на место отсутствующее колесо. Если не получается подсунуть домкрат на ближайшую штатную точку, не спешите воткнуть его куда угодно. Убедитесь, что при этом не помнётся порог, не пробьется насквозь днище или его пластиковая защита.

Возможно, придется установить ваш миниподъемник на дальнюю штатную точку, поднимать машину и устанавливать где-то посередине базы промежуточную опору (запаску, пенек, несколько кирпичей) – чтобы получить возможность освободить домкрат и перенести его поближе к месту, где отсутствует колесо.

Проверьте, не пострадали ли в результате падения расположенные снизу элементы автомобиля, в первую очередь – тормозной механизм, трубки топливной и тормозных систем;

Поскольку падение с домкрата подразумевает нештатный контакт с грунтом некоторых деталей, после установки колеса на место проведите небольшой тестовый заезд. Проверьте, нормально ли работают тормоза, не тянет ли машину в сторону, нет ли лишних звуков на ходу.

Падение машины с домкрата – неприятность, после которой следует проверить состояние расположенных под днищем компонентов тормозов, топливной системы и прочего.

Чтобы не "ронять" машину из домкрата, прежде всего подпирайте колеса противоположного от домкрата борта колодками с двух сторон. Не следует поднимать машину на домкрате слишком высоко. А главное – не производите никаких работ кроме простой перестановки колеса на самом домкрате, без дополнительного подпора.

Рекомендация Авто 24

Смена колес для многих автовладельцев – и тем более для профессиональных сервисменов – привычная процедура. И именно поэтому часто случаются осложнения: исполнитель теряет бдительность и, сознательно или подсознательно, совершает ошибки. Поэтому позволим себе напомнить, что любые виды сервисных работ не терпят небрежности и торопливости. То есть либо выбирайте шиномонтаж с ответственным персоналом, либо (для работ своими силами) выделяйте больше времени. Тогда и резьба будет целая, и все ржавые места будут очищены, и машина не упадет.

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