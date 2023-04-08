Дрібні несподіванки на сервісі чи в гаражі трапляються незалежно від класу авто і добробуту власника. Поговоримо про те, як розв’язувати нештатні ситуації шиномонтажу, і трохи про те, як їх уникати в принципі.

Звичайно, в природі існують автомобілі, обслуговування яких обходиться без несподіванок. Це майже нові екземпляри віком два-три роки, які обслуговуються на бездоганних дилерських СТО. Але таких, на жаль, в нашій країні обмаль, тому описані тут негаразди можуть стосуватись практично кожного з нас.



Якщо все робити “по науці”, кріплення колеса має затягуватись з дозованим моментом (зусиллям). Який відрізняється у різних моделей автомобілів.

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Зламався колісний болт/зірвали різьбу

Точніше, зазвичай ламається не тіло болта, а зривається різьба, якою він фіксується в маточині – найчастіше, не на ньому самому, а власне в маточині колеса. Що робити в такому випадку?

За великим рахунком, це питання має хвилювати не вас, а сервісмена, який цей трабл організував. Але чи можна довіряти його стратегії ремонту після того, як він вже один раз зіпсував вам машину? Як мінімум вам треба розуміти щось для того, аби проконтролювати наступні дії механіка-“шкідника”. Та й врешті-решт, подібна неприємність може статися з вами особисто – коли ви міняєте колеса самотужки.

Іноді достатньо заново прогнати різьбу в маточині відповідним мітчиком. Але найчастіше доводиться розсвердлювати отвір під більшу різьбу.

Отже, що робити, якщо під час шиномонтажу зламали болт чи зірвали різьбу?

Заявіть про це адміністрації СТО і вимагайте відновлення пошкодження за їхній рахунок.

Якщо керівник майстерні відмовляється, шукайте вищу інстанцію: гарячу лінію мережі (якщо СТО має мережевий бренд), головний офіс або засновника підприємства. Можна спробувати полякати недбалих майстрів зверненням до служби захисту прав споживачів;

Якщо різьба пошкоджена в маточині, для початку треба спробувати “прогнати” її мітчиком, можливо, зім’яті витки вдасться “поставити” на місце. Але найчастіше це не допоможе – при першій же спробі затягнути болт залишки різьби знов “попливуть”.

Якщо “прогін” не допоміг, треба розсвердлити отвір і нарізати у ньому нову різьбу – під колісний болт більшого діаметру, від авто іншої моделі. Процедура нехитра, але є кілька нюансів.

Принципово важливо взяти свердло правильного діаметру, для чого є спеціальні таблиці.

Різьба на таких болтах не зовсім типова, з мілким кроком. Майте це на увазі, коли будете підбирати мітчик.

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Якщо стався нечастий випадок – зламався болт і частина його залишилася в маточині, доведеться його висвердлювати й потім “проганяти” різьбу або нарізати її заново – як говориться вище.

Зірвана різьба на бовту або шпильці – найпростіший випадок. Але перед встановленням нового болта бажано “прогнати” різьбу мітчиком.

Остання порада щодо цього випадку: наступного разу ретельніше обирайте СТО. А перед тим, як шиномонтажник візьметься за гайковерт, спитайте його, що він знає про момент затягування різьбових кріплень і яким має бути цей параметр для вашої моделі. Це буде додатковим попередженням майстерні щодо її відповідальності у випадку пошкодження кріплення.

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Не знімається колесо

Доволі часто буває, що за півроку роботи на одному місці колесо настільки прикипає до маточини, що зняти його неможливо. Є кілька надійних прийомів:

Переконайтесь, що машина надійно тримається на домкраті. Краще за все підстрахувати його іншим надійним підпором. Колісні болти (гайки) не викручуйте до кінця – вони потім утримають колесо від падіння;

Почніть з сильних ударів ногою по боковині шини – по тій поверхні, де нанесене маркуванні і назва шини. Вектор удару має бути спрямований паралельно землі;

Більше ефекту можуть дати подібні удари чимось важким – наприклад, іншим колесом, тією ж запаскою. На деяких шиномонтажах з цією метою тримають довгу важку трубу чи нетовсту колоду – це дозволяє бити з протилежного боку машини, під її днищем;

Дещо ризикований, але ефективний спосіб – акуратний наїзд колесом під гострим кутом на невисокий бордюр. Всі болти (гайки) при цьому мають бути на своїх місцях, але послаблені на кільки витків.

Щоб наприкінці нового сезону подібного знов не сталося, перед встановленням колеса на місце треба повністю очистити місце посадки диска на маточину від продуктів корозії. Застосовувати будь-яке мастило тут небезпечно, бо потім під час руху воно може потрапити на гальмівний диск та колодки. Але можна протерти іржаві місця віхтем, змоченим перетворювачем іржі.

Косий наїзд напіввідкрученим колесом на бордюр – трохи несподіваний, але ефективний метод зрушити прикипіле колесо.

Машина впала з домкрата

Це доволі серйозна неприємність, яка часто супроводжується травмами для виконавця робіт. Тому бажаємо, щоб такого з вами ніколи не сталося. Але коли все-таки ви кинули автомобіль на землю, порядок дій такий:

Переконайтеся, що ніхто не травмований;

Підставте надійні упори під колеса на протилежному боці авто;

Вам буде потрібен домкрат – спробуйте, чи не вдасться взяти той, що впав. Якщо вдасться, переконайтеся, що він не постраждав. Коли ні, шукайте інший – причому бажано з мінімальною висотою у “стартовому” положенні;

Вам потрібно знов підняти машину так, щоб встановити на місце відсутнє колесо. Якщо не виходить підсунути домкрат на найближче штатне місце, не поспішайте тицяти його будь-де. Переконайтесь, що при цьому не помнеться поріг, не проб’ється наскрізь днище або його пластиковий захист.

Можливо, доведеться встановити мініпідйомник на дальнє штатне місце, підіймати машину і встановлювати десь посередині бази проміжну опору (запаску, колоду, кілька цеглин) – щоб отримати змогу звільнити домкрат та перенести його ближче до місця, де відсутнє колесо.

Перевірте, чи не постраждали внаслідок падіння розташовані знизу елементи автомобіля, в першу чергу – гальмівний механізм, трубки паливної та гальмівних систем;

Оскільки падіння з домкрата передбачає нештатний контакт з грунтом деяких деталей, після встановлення колеса на місце зробіть невеликий тестовий заїзд. Перевірте, чи нормально працюють гальма, чи не тягне машину вбік, чи немає зайвих звуків на ходу.

Падіння машини з домкрату – неприємність, після якої треба перевірити стан розташованих під днищем компонентів гальм, паливної системи тощо.

Щоб не “кинути” машину з домкрата, перш за все, підпирайте колеса протилежного від домкрата борта колодками з двох боків. Не слід підіймати машину на домкраті надто високо. А головне – не виконуйте жодних робіт, окрім простого переставлення колеса на самому домкраті, без додаткового підпору.

Рекомендація Авто 24

Зміна коліс для багатьох автовласників – і тим більше для професіональних сервісменів – звична процедура. І саме через це часто трапляються ускладнення: виконавець втрачає пильність і свідомо чи підсвідомо, робить помилки. Адже будь-які види сервісних робіт не терплять недбалості та квапливості. Тому або обирайте шиномонтаж з відповідальним персоналом, або (для робіт своїми силами) виділяйте більше часу. Тоді й різьба буде ціла, і всі іржаві місця будуть очищені, і машина не впаде.

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