В начале 2024 года в Украине появились несколько роскошных и эксклюзивных моделей. Некоторые из этих автомобилей уже заметили на украинских дорогах.

Наши коллеги с сайта ТопЖыр составили их перечень. К сожалению, информации о судьбе и владельцах этих авто мало. Известно, что некоторые из спорткаров представлены в Украине только в одном экземпляре.

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Tesla Model 3 2024 года

Открывает топ новая Tesla Model 3 2024 года производства. Модель получила рестайлинг в прошлом году. Узнать ее можно по новым фарам, бамперами и капотом. Авто имеет разгон до 100 км/ч за 4,4 секунды и запас хода в 629 км. Как сообщается, первую в Украине Model 3 2024 было замечено в Киеве. Ее фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Porsche Panamera 2024

Впервые обновленный Porsche Panamera был замечен в Одессе. Автомобиль официально продается в Украине и представлен в двух вариациях с 3,0-литровым двигателем на 353 л.с. и в гибридной версии мощностью 680 л.с. Цена начинается от 4,2 миллиона гривен.

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BMW M3 Touring

Роскошный универсал M3 стоимостью от 4,2 млн гривен был замечен в Киеве в начале этого года. Как сообщается, в Украине всего несколько таких автомобилей. Автомобиль имеет шести цилиндровый двигатель на 510 л.с. объемом 3,0 литра, что позволяет ему достичь первой сотни всего за 3,6 секунды.

Rolls-Royce Spectre

Электромобиль от Rolls-Royce имеет все шансы получить звание одного из самых дорогих автомобилей в Украине, ведь его стоимость составляет 610 000 долларов. Электромобиль завезли в Украину в ноябре прошлого года и в феврале он нашел своего владельца.

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Bugatti Chiron Super Sport 300+

Bugatti Chiron Super Sport 300+ (Иллюстративное фото из открытых источников)

Сообщается, что этот гиперкар мощностью 1600 л.с. представлен в Украине в единственном экземпляре и пока не был замечен на дорогах. Поговаривают, что его владельцем стал частный коллекционер, имя которого – неизвестно.

Pagani Huayra BC

Pagani Huayra BC (Иллюстративное фото из открытых источников)

Известно, что компания Pagani выпустила этот суперкар тиражом в 20 экземпляров. Как сообщается, один такой автомобиль уже привезли в Украину. Поговаривают, что суперкар был приобретен на аукционе известным бизнесменом.

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Porsche 911 GT3 Touring

В Украине есть много различных модификаций культового 911-го, однако эта – одна из самых престижных. Автомобиль заметили во Львове. Спорткар имеет 4,0-литровый атмосферный двигатель на 510 "лошадок" и ценник в $240 000. Ранее подобное авто было замечено в Харькове.