На початку 2024 року в Україні з’явились декілька розкішних та ексклюзивних моделей. Деякі з цих автомобілів вже помітили на українських дорогах.

Наші колеги з сайту ТопЖыр склали їх перелік. На жаль, інформації про долю та власників цих авто обмаль. Відомо, що деякі зі спорткарів представлено в Україні лише в одному екземплярі.

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Tesla Model 3 2024

Відкриває топ нова Tesla Model 3 2024 року виробництва. Модель отримала рестайлінг торік. Впізнати її можна за новими фарами, бамперами та капотом. Авто має розгін до 100 км/год за 4,4 секунди та запас ходу в 629 км. Як повідомляється, першу в Україні Model 3 2024 було помічено в Києві. Її фото з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Porsche Panamera 2024

Вперше оновлений Porsche Panamera було помічено в Одесі. Автомобіль офіційно продається в Україні та представлений у двох варіаціях з 3,0-літровим двигуном на 353 к.с. та у гібридній версії потужністю 680 к.с. Ціна починається від 4,2 мільйона гривень.

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BMW M3 Touring

Розкішний універсал M3 вартістю від 4,2 млн гривень було помічено в Києві на початку цього року. Як повідомляється, в Україні лише декілька таких автомобілів. Автомобіль має шестициліндровий двигун на 510 к.с. об’ємом 3,0 літри, що дозволяє йому досягнути першої сотні всього за 3,6 секунди.

Rolls-Royce Spectre

Електромобіль від Rolls-Royce має всі шанси отримати звання одного з найдорожчих автомобілів в Україні, адже його вартість становить 610 000 доларів. Електромобіль завезли в Україну торік в листопаді й в лютому він знайшов свого власника.

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Bugatti Chiron Super Sport 300+

Bugatti Chiron Super Sport 300+ (Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Повідомляється, що цей гіперкар потужністю 1600 к.с. представлений в Україні в єдиному екземплярі й поки не був помічений на дорогах. Подейкують, що його власником став приватний колекціонер, ім’я якого – невідоме.

Pagani Huayra BC

Pagani Huayra BC (Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Відомо, що компанія Pagani випустила цей суперкар тиражем в 20 екземплярів. Як повідомляється, один такий автомобіль вже привезли в Україну. Подейкують, що суперкар було придбано на аукціоні відомим бізнесмен.

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Porsche 911 GT3 Touring

В Україні є багато різних модифікацій культового 911-го, однак ця – одна з найпрестижніших. Автомобіль помітили у Львові. Спорткар має 4,0-літровий атмосферний двигун на 510 “конячок” та цінник в $240 000. Раніше подібне авто було помічене в Харкові.