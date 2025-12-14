Какие знаки не завершают действие до перекрестка: сравнение правил Польши и Украины

Правила соседней страны близки к украинским, но принцип работы дорожных знаков там не всегда интуитивный, и ошибки водителей в основном возникают из-за упрощения, которые повторялись в течение лет.

Именно в этих нюансах ПДД Польши разбирались журналисты moto.pl. Издание отмечает, что действие некоторых знаков действительно заканчиваются на перекрестке, но это касается только отдельных ситуаций. Приводятся и конкретные примеры.

Когда перекресток не отменяет знаки

Обычно ограничения скорости, запрета обгонов или другие знаки продолжают действовать, пока не появится официальный знак об аннулировании или не изменится статус дороги (например, вход или выезд из зоны). Поэтому не стоит предполагать автоматический "сброс" регуляций.

Самая распространенная ошибка водителей связана со скоростью. Как правило, ограничения скорости с B-33 (и некоторые другие запреты) действует до ближайшего перекрестка, если его не отменяет знак заранее. Существуют также специальные исключения, например, на двухполосном проезде у входа только слева.

Подобно это работает для:

запрет на обгоны. Он длится, пока не увидишь обозначение отзыва;

запрет на парковку. Действует до тех пор, пока есть четкий конец зоны или ориентирный знак;

ограничения, возникающие из-за зон, например Pace 30, жилая зона, зона движения.

Одна вещь здесь ключевая. Если для определенного участка дороги установлен знак, перекресток не удаляет его самостоятельно.

Когда перекресток заканчивается знаками

Исключения существуют, и они встречаются довольно часто. Правила говорят, что некоторые знаки фактически теряют силу после прохождения перекрестка.

Это преимущественно касается:

запрещающие знаки, касающиеся определенного раздела (например, запрет поворота или инструкции направления),

когда мы входим в другую категорию дороги, это автоматически меняет набор применимых ограничений.

Поэтому водителям следует прежде всего проверить, меняет ли дорога свой статус, или появляется новый знак, регулирующий движение.

В Украине знаки интегрированы с европейскими

По украинским ПДД действие запрещающих знаков обычно завершается на ближайшем перекрестке. Однако исключения существуют и у нас, поскольку отдельные знаки распространяются на целую зону.

Среди них знаки 3.31 (Зона ограничения скорости), 3.38 (Зона стоянки запрещена) и другие, действие которых не отменяется перекрестками, а только специальными знаками отмены (например, 3.32 – Конец зоны ограничения максимальной скорости) или табличками. Также на них не распространяется действие знаков 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, когда устанавливается табличка 7.2.2.