Які знаки не завершують дію до перехрестя: порівняння правил Польщі та України

Правила сусідньої країни близькі до українських, але принцип роботи дорожніх знаків там не завжди інтуїтивний, і помилки водіїв здебільшого виникають через спрощення, які повторювалися протягом років.

Саме в цих нюансах ПДР Польщі розбиралися журналісти moto.pl. Видання зазначає, що дія деяких знаків дійсно закінчуються на перехресті, але це стосується лише окремих ситуацій. Наводяться й конкретні приклади.

Читайте також Зелена стрілка світлофора у Польщі означає не те, що в Україні

Коли перехрестя не скасовує знаки

Зазвичай обмеження швидкості, заборони обгонів або інші знаки продовжують діяти, доки не з'явиться офіційний знак про анулювання або не зміниться статус дороги (наприклад, вхід або виїзд із зони). Тому не варто припускати автоматичне "скидання" регуляцій.

Найпоширеніша помилка водіїв пов'язана зі швидкістю. Як правило, обмеження швидкості з B-33 (та деякі інші заборони) діє до найближчого перехрестя, якщо його не скасовує знак заздалегідь. Існують також спеціальні винятки, наприклад, на двосмуговому проїзді біля входу лише зліва.

Читайте також Кому можна їздити без "прав" у Польщі

Подібно це працює для:

заборона на обгони. Він триває, поки не побачиш позначення відкликання;

заборона на паркування. Діє доти, доки є чіткий кінець зони або орієнтирний знак;

обмеження, що виникають через зони, наприклад Pace 30, житлова зона, зона руху.

Одна річ тут ключова. Якщо для певної ділянки дороги встановлено знак, перехрестя не видаляє його самостійно.

Читайте також На польських світлофорах встановили камери, що слідкують за порушниками

Коли перехрестя закінчується знаками

Винятки існують, і вони зустрічаються доволі часто. Правила кажуть, що деякі знаки фактично втрачають чинність після проходження перехрестя.

Це переважно стосується до:

заборонні знаки, що стосуються певного розділу (наприклад, заборона повороту або інструкції напрямку),

коли ми входимо в іншу категорію дороги, це автоматично змінює набір застосовних обмежень.

Тому водіям слід насамперед перевірити, чи змінює дорога свій статус, або чи з'являється новий знак, що регулює рух.

Читайте також Польща вводить водіям інший ліміт алкоголю та зелену наліпку на скло

В Україні знаки інтегровано до європейських

За українськими ПДР дія заборонних знаків зазвичай завершується на найближчому перехресті. Однак винятки існують і у нас, оскільки окремі знаки поширюються на цілу зону.

З-поміж них знаки 3.31 (Зона обмеження швидкості), 3.38 (Зона стоянки заборонена) та інші, дія яких не скасовується перехрестями, а лише спеціальними знаками скасування (наприклад, 3.32 – Кінець зони обмеження максимальної швидкості) або табличками. Також на них не поширюється дія знаків 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, коли встановлюється табличка 7.2.2.