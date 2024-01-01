Какой премиальный седан можно купить в США за $25

Этот огромный седан внешне очень похож на Mercedes-Benz S-класса. Техника тоже на высоте –под капотом – 5,0-литровый двигатель. Однако спрос на Equus был низким и тогда, когда этот Hyundai был новым, и сейчас – когда он уже стоит копейки.

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Hyundai не впервые делал премиальные автомобили, но мало кто воспринимал этот бренд за дорогой и эксклюзивный. Поэтому появился корейский бренд Genesis, но параллельно с ним в 2013 году выпустили Equus. На нем даже не было значка H курсивом. Здесь просто написано Equus.

Издалека возникала определенная путаница, ведь этот большой, роскошный седан был похож на Lexus или Mercedes-Benz. Например, форму фар можно считать смесью фар S-класса и серии LS.

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Equus был доступен с колесной базой 3045 мм или удлиненный – на 3345 мм, утверждают в Autoevolution. Поэтому места для ног было более чем достаточно. Задние сиденья были доступны с диваном для трех или двух мест и холодильником между пассажирами.

Сбоку и сзади Equus тоже был похож на премиум-авто, а вот в салоне – не очень. Фото Hyundai

Под капотом был установлен большой бензиновый двигатель V8, который имел такую же мощность, как у Mercedes-Benz S500. Будет ли это совпадением обстоятельств? Машина была замечательной, но люди ее не покупали, и в 2016 году ее сняли с конвейера.

Конечно, в США их еще достаточно на хайвеях, также нередко они попадают на страховые аукционы. Но даже там они не ценятся. Если проанализировать сделки на аукционах Copart и IAAI за последний год, то Hyundai Equus покупали в среднем за $500-1000.

Почему их невыгодно возить в Украину – понятно. Только официальная растаможка 5-литрового авто будет стоить, согласно калькулятору таможенных платежей, 5700 евро. И это без стоимости дороги в Украину и ремонта такого авто. А сколько такой агрегат будет потреблять горючего? Даже после установки ГБО владелец будет тратить целое состояние на его содержание.

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Недавно на страховом аукционе ИААИ десятилетний Equus приобрели за смешных 25 долларов. Причем он был не сильно побит, а скорее разграблен – без колес и с неродными капотом и багажником. Внутри кто-то тоже изрядно поиздевался – вытащил салон, панель приборов и еще кто знает чего.

Hyundai Equus за $25 на аукционе IAAI. Фото IAAI

Такое авто действительно имеет мало ценности, даже для разборки. Но если проанализировать цены на аналогичные автомобили по сервису статистики американских аукционов bidfax.info, то окажется, что они и в более привлекательном состоянии продаются недорого.

В частности, дороже всего продали эксклюзивный вариант с легким ударом сзади (бампер и крышка багажника под замену) – за 3600 долларов. Все остальное “ушло” за 500-1900 долларов США. Поэтому ценителям комфорта без “понтов” повезло – такое авто можно взять за копейки.