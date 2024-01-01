Який преміальний седан можна купити в США за $25

Цей величезний седан зовні дуже схожий на Mercedes-Benz S-класу. Техніка теж на висоті –під капотом – 5,0-літровий двигун. Однак попит на Equus був низьким і тоді, коли цей Hyundai був новим, і зараз – коли він вже коштує копійки.

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Hyundai не вперше робив преміальні автомобілі, але мало хто сприймав цей бренд за дорогий і ексклюзивний. Тому з’явився корейський бренд Genesis, але паралельно з ним у 2013 році випустили Equus. На ньому навіть не було значка H курсивом. Тут просто написано Equus.

Здалека виникала певна плутанина, адже цей великий, розкішний седан був схожим на Lexus чи Mercedes-Benz. Наприклад, форму фар можна вважати сумішшю фар S-класу та серії LS.

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Equus був доступний з колісною базою 3045 мм або подовжений – на 3345 мм, стверджують у Autoevolution. Тож місця для ніг було більш ніж достатньо. Задні сидіння були доступні з диваном для трьох або двох місць і холодильником між пасажирами.

Збоку та ззаду Equus теж був схожий на преміум-авто, а от в салоні – не дуже. Фото Hyundai

Під капотом був встановлений великий бензиновий двигун V8, який мав таку ж потужність, як у Mercedes-Benz S500. Чи це буде збігом обставин? Машина була чудовою, але люди її не купували, і в 2016 році її зняли з конвеєра.

Звичайно, у США їх ще достатньо на хайвеях, також нерідко вони потрапляють на страхові аукціони. Але навіть там вони не ціняться. Якщо проаналізувати угоди на аукціонах Copart та IAAI за останній рік, то Hyundai Equus купували в середньому за $500-1000.

Чому їх невигідно возити в Україну – зрозуміло. Лише офіційне розмитнення 5-літрового авто буде коштувати, згідно з калькулятором митних платежів, 5700 євро. І це без вартості дороги в Україну та ремонту такого авто. А скільки такий агрегат споживатиме пального? Навіть після встановлення ГБО власник витрачатиме цілий статок на його утримання.

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Нещодавно на страховому аукціоні ІААІ десятирічний Equus придбали за смішних 25 доларів. Причому він був не сильно побитий, а швидше розграбований – без коліс та з нерідними капотом і багажником. Всередині хтось теж добряче познущався – витягнув салон, панель приладів та ще хтозна-що.

Hyundai Equus за $25 на аукціоні IAAI. Фото IAAI

Таке авто і справді має мало цінності, навіть для розбирання. Але якщо проаналізувати ціни на аналогічні автомобілі за сервісом статистики американських аукціонів bidfax.info, то виявиться, що вони і в більш привабливому стані продаються недорого.

Зокрема, найдорожче продали ексклюзивний варіант з легким ударом ззаду (бампер та кришка багажника під заміну) – за 3600 доларів. Все інше “пішло” за 500-1900 доларів США. Тож поціновувачам комфорту без “понтів” поталанило – таке авто можна взяти за копійки.