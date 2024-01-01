Какую технику ФРГ передает в войска на этот раз

В Украину отправляется пять боевых машин пехоты Marder, 18 колесных самоходных гаубиц RCH 155 и девять боевых машин пехоты RCT-30 с мобильным центром ведения огня, о которых мы писали днем ранее. Это – выдержка из списка, опубликованном на правительственном сайте ФРГ bundesregierung.de.

БМП Marder немецкого производителя Rheinmetall обычно поступают нам из запасов Бундесвера, но перед отправкой в Украину они проходят реставрационно-восстановительную процедуру и модернизацию. Такой подход к подготовке техники позволяет украинским подразделениям сразу вводить технику в боевую работу.

Читайте также Новая немецкая гаубица "сядет" на колесную платформу грузовика вместо гусеничной

Эти машины имеют хорошее вооружение, в первую очередь это 20-мм автоматическая пушка RH 202 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет MG3, установлен на двухместной башне.

Машина массой 28,1 т и с мощным двигателем 591 л.с. может перевозить 10 человек, включая трех членов экипажа.

Читайте также Чем датская версия Leopard лучше немецкой

12-тонные колесные самоходные гаубицы RCH 155 на ходовой базе Boxer с двигателем MTU 199TE20 мощностью 815 л.с. удобны в использовании тем, что здесь минимальный экипаж – водитель и команадир. Процесс ведения огня автоматизирован.

Пушка прицельно выстреливает стандартные снаряды на расстояние до 40 км, а дальнобойные реактивные – до 54 км. Максимальный темп стрельбы – 9 выстрелов в минуту. Боекомплект модуля составляет 30 снарядов и 144 модульных метательных зарядов.

Читайте также Новое поколение немецких БМП будет в ВСУ до конца года

Описание БМП RCT-30 с мобильным центром ведения огня редакция Авто24 подавала во вчерашней публикации. Эти машины пехоты, как и другая боевая техника, в нынешнее время активных боевых действий очень желательны в наших войсках.