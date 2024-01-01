Яку техніку ФРН передає у війська цього разу

До України відправляється п’ять бойових машин піхоти Marder, 18 колісних самохідних гаубиць RCH 155 та дев’ять бойових машин піхоти RCT-30 з мобільним центром ведення вогню, про які ми писали днем раніше. Це – витяг зі списку, опублікованому на урядовому сайті ФРН bundesregierung.de.

БМП Marder німецького виробника Rheinmetall зазвичай надходять нам з запасів Бундесверу, але перед відправлення до України вони проходять реставраційно-відновлювальну процедуру та модернізацію. Такий підхід до підготовки техніки дозволяє українським підрозділам відразу вводити техніку в бойову роботу.

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Ці машини мають гарне озброєння, в першу чергу це 20-мм автоматична гармата RH 202 та спарений з нею 7,62-мм кулемет MG3, встановлений на двомісній башті.

Машина масою 28,1 т та з потужним двигуном 591 к.с. може перевозити 10 осіб, включаючи трьох членів екіпажу.

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12-тонні колісні самохідні гаубиці RCH 155 на ходовій базі Boxer з двигуном MTU 199TE20 потужністю 815 к.с. зручні в користуванні тим, що тут мінімальний екіпаж – водій та команадир. Процес ведення вогню автоматизований.

Гармата прицільно вистрілює стандартні снаряди на відстань до 40 км, а далекобійні реактивні – до 54 км. Максимальний темп стрільби – 9 пострілів на хвилину. Боєкомплект модуля становить 30 снарядів та 144 модульних метальних зарядів.

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Опис БМП RCT-30 з мобільним центром ведення вогню редакція Авто24 подавала у вчорашній публікації. Ці машини піхоти, як і інша бойова техніка, в нинішній час активних бойових дій дуже бажані у наших військах.