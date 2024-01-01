Какую технику получат армейцы в канун "черного юбилея"

О завершенной подготовке к отправке защитникам всякого добра на 78 000 000 гривен вчера вечером, 14 ноября, сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины Петр Порошенко . Среди отобранного для передачи непосредственно на передовую и в прифронтовую зону есть и техника.

В этот транспортный пакет вошли шесть экскаваторов-погрузчиков. Они будут копать километры новых линий обороны – окопы, блиндажи, капониры для техники, возводить заградительные преграды и тому подобное.

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Также есть партия квадроциклов. Эти транспортные средства незаменимы в патрулировании, подвозе боеприпасов, в разведке, рейдах по талам врага и эвакуации раненых.

На фото также видно передвижные авторемонтные мастерские и несамоходные стирально-душевые комплексы на двухосных дышловых прицепах.

Конечно, самым масштабным в транспортной группе помощи вышел пакет из экскаваторов-погрузчиков. Если количество FPV-дронов идет на тысячи (2 300 шт.), то землеройных машин всего шесть.

Фото: Петр Порошенко, Facebook

Однако каждая такая машина может заменить на копании окопов добрые полторы сотни солдат с лопатами. Это не учитывая ее сопутствующие бульдозерные и крановые возможности. Именно таким функционалом наделены все шесть экскаваторов-погрузчиков BL105 из нынешней партии поставки в войска.

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Как помните, команда Петра Порошенко выкупила у отечественного производителя ООО "ТДС Укрспецтехника" все объемы производства BL105 и BL75 на 2024 год. Правда, последнее время в поставках чаще фигурируют "сто пятые" с полным приводом и одноразмерными колесами (16.9-28) впереди и сзади.

Фото: Петр Порошенко, Facebook

В эту машину заложена ходовая с несколькими режимами управления. Здесь классическая гидростатика привода на колеса и привлекательная схема управления, начиная от работы только передней колесной пары в классическом режиме поворота. При необходимости оператор может включить в режим поворота заднюю колесную пару – в ту же сторону, что и передние колеса, или в противоположную сторону.

Здесь стоит дизельный двигатель мощностью 135 л.с. , ковш экскавации на 0,3 кубометра и фронтальный ковш объемом 1,25 м куб.

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Дышловые двухосные прицепы стирально-душевых комплексов стали непременным атрибутом санитарно-гигиенического сопровождения наших армейцев. Это своеобразное ноу-хау команды Петра Порошенко. В основе кузова этого несамоходного транспортного средства является 20-футовый контейнер в виде надстройки на раму прицепа (см. видео внизу).

В салоне установили "титан". Он быстро нагревает не только воду, но и прогревает помещение. Работает этот комбинированный универсальный нагреватель на дровах. Кстати, стены здесь в отличие от классического контейнера для перевозки грузов утеплены, хорошо держат температуру.

Фото: Петр Порошенко, Facebook

В нише стоит генератор на 7,5 кВт. Он питает насосную станцию, котора создает давление на 3 атмосферы. Здесь одновременно можно мыться под лейками четыре человека. Для стирки в другом углу при входе установлены две стиральные и две сушильные машины.

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Таким образом рядом с линией фронта у наших армейцев, выведенных на короткую передышку с передовой, есть возможность помыться, привести себя в порядок.