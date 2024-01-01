Укр
Ру

Какую технику получат армейцы в канун "черного юбилея"

На пороге 1000-дневного украинского сопротивления российской агрессии для отправки на фронт сформирован новый пакет частной помощи, сумма которого достигла почти 80 миллионов гривен.
Накануне "черного юбилея" Порошенко сформировал для фронта пакет помощи на Техники и имущества на почти 80 миллионов гривен - Auto24

ФОТО: Петр Порошенко, Facebook|

Экскаваторы-погрузчики TDC BL105

Валентин Ожго
logo15 ноября, 08:43
logo0
logo0 мин

О завершенной подготовке к отправке защитникам всякого добра на 78 000 000 гривен вчера вечером, 14 ноября, сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Украины Петр Порошенко. Среди отобранного для передачи непосредственно на передовую и в прифронтовую зону есть и техника.

В этот транспортный пакет вошли шесть экскаваторов-погрузчиков. Они будут копать километры новых линий обороны – окопы, блиндажи, капониры для техники, возводить заградительные преграды и тому подобное.

Читайте также На фронт идут экскаваторы и багги: что это за техника

Также есть партия квадроциклов. Эти транспортные средства незаменимы в патрулировании, подвозе боеприпасов, в разведке, рейдах по талам врага и эвакуации раненых.

На фото также видно передвижные авторемонтные мастерские и несамоходные стирально-душевые комплексы на двухосных дышловых прицепах.

Конечно, самым масштабным в транспортной группе помощи вышел пакет из экскаваторов-погрузчиков. Если количество FPV-дронов идет на тысячи (2 300 шт.), то землеройных машин всего шесть.

Фото: Петр Порошенко, Facebook

Однако каждая такая машина может заменить на копании окопов добрые полторы сотни солдат с лопатами. Это не учитывая ее сопутствующие бульдозерные и крановые возможности. Именно таким функционалом наделены все шесть экскаваторов-погрузчиков BL105 из нынешней партии поставки в войска.

Читайте также Все экскаваторы-погрузчики завода ТДС выкуплены до конца года

Как помните, команда Петра Порошенко выкупила у отечественного производителя ООО "ТДС Укрспецтехника" все объемы производства BL105 и BL75 на 2024 год. Правда, последнее время в поставках чаще фигурируют "сто пятые" с полным приводом и одноразмерными колесами (16.9-28) впереди и сзади.

Фото: Петр Порошенко, Facebook

В эту машину заложена ходовая с несколькими режимами управления. Здесь классическая гидростатика привода на колеса и привлекательная схема управления, начиная от работы только передней колесной пары в классическом режиме поворота. При необходимости оператор может включить в режим поворота заднюю колесную пару – в ту же сторону, что и передние колеса, или в противоположную сторону.

Здесь стоит дизельный двигатель мощностью 135 л.с. , ковш экскавации на 0,3 кубометра и фронтальный ковш объемом 1,25 м куб.

Читайте также Что за автомобили "Яшка" и почему им рады в ВСУ

Дышловые двухосные прицепы стирально-душевых комплексов стали непременным атрибутом санитарно-гигиенического сопровождения наших армейцев. Это своеобразное ноу-хау команды Петра Порошенко. В основе кузова этого несамоходного транспортного средства является 20-футовый контейнер в виде надстройки на раму прицепа (см. видео внизу).

В салоне установили "титан". Он быстро нагревает не только воду, но и прогревает помещение. Работает этот комбинированный универсальный нагреватель на дровах. Кстати, стены здесь в отличие от классического контейнера для перевозки грузов утеплены, хорошо держат температуру.

Фото: Петр Порошенко, Facebook

В нише стоит генератор на 7,5 кВт. Он питает насосную станцию, котора создает давление на 3 атмосферы. Здесь одновременно можно мыться под лейками четыре человека. Для стирки в другом углу при входе установлены две стиральные и две сушильные машины.

Читайте также Самый масштабный пакет частной помощи первого полугодия пошел в войска

Таким образом рядом с линией фронта у наших армейцев, выведенных на короткую передышку с передовой, есть возможность помыться, привести себя в порядок.

Кроме упомянутой спецтехники и FPV-дронов, на фронт в этом же подготовленном транше частной помощи отправляются дизельные печки, согревающие украинских солдат в холодных окопах и блиндажах, генераторы, зарядные станции Ecoflow, гаджеты и тому подобное.

#Спецтехника #Военная техника #Фото #Видео #Перевозки #Новости #Грузовики #Автособытие