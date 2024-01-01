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Яку техніку отримають армійці в переддень "чорного ювілею"

На порозі 1000-денного українського спротиву російській агресії для відправки на фронт сформовано новий пакет приватної допомоги, сума якого досягла майже 80 мільйонів гривень.
Напередодні "чорного ювілею" Порошенко сформував для фронту пакет допомоги на Техніки й майна на майже 80 мільйонів гривень - Auto24

ФОТО: Петро Порошенко, Facebook|

Екскаватори-навантажувачі TDC BL105

Валентин Ожго
logo15 листопада, 08:43
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Про завершену підготовку до відправлення захисникам усілякого добра на 78 000 000 гривень вчора ввечері, 14 листопада, повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Петро Порошенко. З-поміж відібраного для передачі безпосередньо на передову та в прифронтову зону є й техніка.

У цей транспорт пакет увійшли шість екскаваторів-навантажувачів. Вони копатимуть кілометри нових ліній оборони – окопи, бліндажі, капоніри для техніки, зводитимуть загороджувальні перепони тощо.

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Також є партія квадроциклів. Ці транспортні засоби незамінні в патрулюванні, підвезенні боєприпасів, у розвідці, рейдах по талах ворога та евакуації поранених.

На фото також видно пересувні авторемонтні майстерні та несамохідні прально-душові комплекси на двовісних дишлових причепах.

Звісно, ​​наймасштабнішим у транспортній групі допомоги вийшов пакет з екскаваторів-навантажувачів. Якщо кількість FPV-дронів йде на тисячі (2 300 шт.), то землерийних машин всього шість.

Фото: Петро Порошенко, Facebook

Однак кожна така машина може замінити на копанні окопів добрі півтори сотні солдатів з лопатами. Це не враховуючи її супутні бульдозерні та кранові можливості. Саме таким функціоналом наділені всі шість екскаваторів-навантажувачів BL105 з нинішньої партії постачання у війська.

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Як пригадуєте, команда Петра Порошенка викупила у вітчизняного виробника ТОВ "ТДС Укрспецтехніка" всі обсяги виробництва BL105 та BL75 на 2024 рік. Щоправда, останнім часом у постачанні частіше фігурують "сто п'яті" з повним приводом та однорозмірними колесами (16.9-28) попереду та позаду.

Фото: Петро Порошенко, Facebook

У цю машину закладено ходову з кількома режимами управління. Тут класична гідростатика приводу на колеса та приваблива схема керування, починаючи від роботи тільки передньої колісної пари в класичному режимі повороту. За потреби оператор може включити в режим повороту задню колісну пару – у той же бік, що і передні колеса, чи у протилежну сторону.

Тут стоїть дизельний двигун потужністю 135 к.с. , ківш екскавації на 0,3 кубометра та фронтальний ківш об'ємом 1,25 м куб.

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Дишлові двовісні причепи прально-душових комплексів стали неодмінним атрибутом санітарно-гігієнічного супроводу наших армійців. Це своєрідне ноу-хау команди Петра Порошенка. В основі кузова цього несамохідного транспортного засобу є 20-футовий контейнер у вигляді надбудови на раму причепа (див. відео внизу).

У салоні встановили "титан". Він швидко нагріває не тільки воду, але й прогріває приміщення. Працює цей комбінований універсальний нагрівач на дровах. До речі, стіни тут на відчутті від класичного контейнера для перевезення вантажів утеплені, добре тримають температуру.

Фото: Петро Порошенко, Facebook

В ніші стоїть генератор на 7,5 кВт. Він живить помпову станцію, що створює тиск на 3 атмосфери. Тут одночасно можна митися під лійками чотири людини. Для прання в іншому кутку при вході встановлено дві пральні й дві сушильні машини.

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Таким чином поряд з лінією фронту у наших армійців, виведених на короткий перепочинок з передової, є можливість помитися, привести себе в порядок.

Окрім згаданої спецтехніки та FPV-дронів, на фронт в цьому ж підготовленому транші приватної допомоги відправляються дизельні грубки, що зігрівають українських солдатів у холодних окопах та бліндажах, генератори, зарядні станції Ecoflow, гаджети тощо.

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