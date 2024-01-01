Яку техніку отримають армійці в переддень "чорного ювілею"

Про завершену підготовку до відправлення захисникам усілякого добра на 78 000 000 гривень вчора ввечері, 14 листопада, повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Петро Порошенко . З-поміж відібраного для передачі безпосередньо на передову та в прифронтову зону є й техніка.

У цей транспорт пакет увійшли шість екскаваторів-навантажувачів. Вони копатимуть кілометри нових ліній оборони – окопи, бліндажі, капоніри для техніки, зводитимуть загороджувальні перепони тощо.

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Також є партія квадроциклів. Ці транспортні засоби незамінні в патрулюванні, підвезенні боєприпасів, у розвідці, рейдах по талах ворога та евакуації поранених.

На фото також видно пересувні авторемонтні майстерні та несамохідні прально-душові комплекси на двовісних дишлових причепах.

Звісно, ​​наймасштабнішим у транспортній групі допомоги вийшов пакет з екскаваторів-навантажувачів. Якщо кількість FPV-дронів йде на тисячі (2 300 шт.), то землерийних машин всього шість.

Фото: Петро Порошенко, Facebook

Однак кожна така машина може замінити на копанні окопів добрі півтори сотні солдатів з лопатами. Це не враховуючи її супутні бульдозерні та кранові можливості. Саме таким функціоналом наділені всі шість екскаваторів-навантажувачів BL105 з нинішньої партії постачання у війська.

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Як пригадуєте, команда Петра Порошенка викупила у вітчизняного виробника ТОВ "ТДС Укрспецтехніка" всі обсяги виробництва BL105 та BL75 на 2024 рік. Щоправда, останнім часом у постачанні частіше фігурують "сто п'яті" з повним приводом та однорозмірними колесами (16.9-28) попереду та позаду.

Фото: Петро Порошенко, Facebook

У цю машину закладено ходову з кількома режимами управління. Тут класична гідростатика приводу на колеса та приваблива схема керування, починаючи від роботи тільки передньої колісної пари в класичному режимі повороту. За потреби оператор може включити в режим повороту задню колісну пару – у той же бік, що і передні колеса, чи у протилежну сторону.

Тут стоїть дизельний двигун потужністю 135 к.с. , ківш екскавації на 0,3 кубометра та фронтальний ківш об'ємом 1,25 м куб.

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Дишлові двовісні причепи прально-душових комплексів стали неодмінним атрибутом санітарно-гігієнічного супроводу наших армійців. Це своєрідне ноу-хау команди Петра Порошенка. В основі кузова цього несамохідного транспортного засобу є 20-футовий контейнер у вигляді надбудови на раму причепа (див. відео внизу).

У салоні встановили "титан". Він швидко нагріває не тільки воду, але й прогріває приміщення. Працює цей комбінований універсальний нагрівач на дровах. До речі, стіни тут на відчутті від класичного контейнера для перевезення вантажів утеплені, добре тримають температуру.

Фото: Петро Порошенко, Facebook

В ніші стоїть генератор на 7,5 кВт. Він живить помпову станцію, що створює тиск на 3 атмосфери. Тут одночасно можна митися під лійками чотири людини. Для прання в іншому кутку при вході встановлено дві пральні й дві сушильні машини.

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Таким чином поряд з лінією фронту у наших армійців, виведених на короткий перепочинок з передової, є можливість помитися, привести себе в порядок.