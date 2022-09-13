Одна из предпосылок успешного контрнаступления на харьковском направлении – быстрое передвижение на технике, которую предоставили наши союзники.

Для своего наступления Вооруженные Силы Украины использовали много образцов западной техники, а также советской, которую получили от союзников. В частности, танки Т-72М1 получили от Польши, как и самоходные артустановки Krab, пишет польское издание Defence24.

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При наступлении также были использованы немецкие PzH 2000 и полученные от Норвегии М109A3GN. Для огневой поддержки наступления были также задействованы M142 HIMARS и M270.

Среди бронемашин западного производства также были отмечены французские VAB, полученные от Австралии бронетранспортеры M113AS4 и полученные от Дании бронетранспортеры M113G4DK.

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Кроме того, были замечены австралийские бронемашины Bushmaster. Министр обороны Алексей Резников заявлял, что именно благодаря "Бушмастерам" передовые отряды ВСУ смогли быстро выйти на рубежи возле реки Оскол.

Стоит не забыть, что именно в Харьковской области в сентябре 2022 года состоялся "боевой дебют" американских бронеавтомобилей MaxxPro класса MRAP.