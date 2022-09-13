Одна з передумов успішного контрнаступу на харківському напрямку - швидке пересування на техніці, яку надали наші союзники.

Для свого наступу Збройні Сили України використовували багато зразків західної техніки, а також радянської, яка була отримала від союзників. Зокрема, танки Т-72М1 були отримані від Польщі, так само як і та самохідні артустановки Krab, пише польське видання Defence24.

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Під час наступу також були використані німецькі PzH 2000 та отримані від Норвегії М109A3GN. Для вогневої підтримки наступу також були задіяні M142 HIMARS та M270.

Серед бронемашин західного виробництва також були помічені французькі VAB, отримані від Австралії бронетранспортери M113AS4 та отримані від Данії бронетранспортери M113G4DK.

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Окрім цього, були помічені австралійські бронемашини Bushmaster. Міністр оборони Олексій Рєзніков заявляв, що саме завдяки "Бушмастерам" передові загони ЗСУ змогли стрімко вийти на рубежі біля ріки Оскол.

Варто не забути, що саме на Харківщині у вересні 2022 року відбувся "бойовий дебют" американських бронеавтомобілів MaxxPro класу MRAP.