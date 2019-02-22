Концепт покажут в Женеве вместе с кроссовером Xceed.

Компания Kia распространила первое изображение концепта, который станет демонстрацией "эмоционального похода к электрификации".

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Концепт был создан европейским центром дизайна Kia во Франкфурте. При взгляде на этот автомобиль "учащается пульс", говорит его шеф-дизайнер Kia Motors Europe Грегори Гийом.

На фотографии можно увидеть автомобиль с мускулистыми колесными арками и рельефным капотом. Привлекает внимание оптика, выполненная сплошным элементом через всю переднюю часть машины. Информации о силовой установке пока нет.

Пару электрическому концепту в Женеве составит еще один прототип – вседорожная версия Kia Ceed под названием Xceed.

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