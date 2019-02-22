Концепт покажуть у Женеві разом з кросовером Xceed.

Компанія Kia поширила перше зображення концепту, котрий стане демонстрацією “емоційного походу до електрифікації”.

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Концепт був створений європейським центром дизайну Kia у Франкфурті. При погляді на цей автомобіль, “частішає пульс”, каже його шеф-дизайнер Kia Motors Europe Грегорі Гійом.

На фотографії можна побачити автомобіль з м’язистими колісними арками та рельєфним капотом. Привертає увагу оптика, виконана суцільним елементом через усю передню частину машини. Інформації про силову установку поки немає.

Пару електричному концепту у Женеві складе ще один прототип – вседорожня версія Kia Ceed під назвою Xceed.

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