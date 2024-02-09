Чешский автопроизводитель заявил о введении улучшенной мультимедийной системы и панели приборов водителя в своих авто.

Škoda постепенно разворачивает новый интерфейс для бортовых систем своих автомобилей, которые будут не только проще в использовании, но и предлагать гораздо больше возможностей персонализации.

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Среда и оболочка для информационно-развлекательных систем, которую разработала Škoda, называется Flow HMI. Она будет однородной и универсальной для всего модельного ряда бренда, хотя определенные функции могут отличаться от модели к модели.

Новая система отличается своей технологичностью и универсальностью – каждый водитель сможет персонализировать ее как пожелает. Основная цель, которую преследовали инженеры Škoda, сделать важные функции были легкодоступными.

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Это обеспечивается не только кнопками и другими физическими элементами управления, но и новым сенсорным экраном. Новый сенсорный экран имеет всегда доступную нижнюю панель с полезными функциями, и верхнюю панель, в которой группируются другие функции автомобиля.

Каждый водитель имеет собственные представления о важности определенных функций, а потому новая информационно-развлекательная система дает возможность настроить любые отдельные элементы.

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Кроме того, существенно изменилась панель приборов. Виртуальный щиток приборов был адаптирован с главным экраном. Он не только повторяет графический дизайн центрального сенсорного экрана, а также позволяет настраивать его.

Если раньше пользователь изменял предварительно определенные графические виды виртуальных приборов с помощью стрелок с обеих сторон руля, то теперь одна стрелка изменяет содержимое, а другая – способ его отображения.

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Первыми обновленную информационно-развлекательную систему получат новые Enyaq, Superb и Kodiaq, а впоследствии и другие новинки бренда.