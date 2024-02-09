Чеський автовиробник заявив про запровадження покращеної мультимедійної системи та панелі приладів водія у своїх авто.

Škoda поступово розгортає новий інтерфейс для бортових систем своїх автомобілів, які будуть не тільки простіше у використанні, але й пропонуватимуть набагато більше можливостей персоналізації.

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Середовище та оболонка для інформаційно-розважальних систем, яку розробила Škoda, називається Flow HMI. Вона буде однорідною та універсальною для всього модельного ряду бренду, хоча певні функції можуть відрізнятись від моделі до моделі.

Нова система відрізняється своєю технологічністю та універсальністю – кожен водій матиме змогу персоналізувати її як забажає. Основна мета, яку переслідували інженери Škoda, зробити важливі функції були легкодоступними.

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Це забезпечується не лише кнопками та іншими фізичними елементами керування, а й новим сенсорним екраном. Новий сенсорний екран має завжди доступну нижню панель із функціями, які використовуються найчастіше та верхню панель, у якій групуються інші функції автомобіля.

Через те, що кожен водій має власні уявлення щодо важливості певних функцій, нова інформаційно-розважальна система дає можливість налаштувати окремі елементи.

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Крім того, суттєво змінилась панель приладів. Віртуальний щиток приборів був адаптований з головним екраном. Він не тільки повторює графічний дизайн центрального сенсорного екрана, а також дозволяє налаштовувати його.

Якщо раніше користувач змінював попередньо визначені графічні види віртуальних приборів за допомогою стрілок з обох боків керма, то тепер одна стрілка змінює вміст, а інша – спосіб його відображення.

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Першими оновлену інформаційно-розважальну систему отримають нові Enyaq, Superb та Kodiaq, а згодом й інші новинки бренду.