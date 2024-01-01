Кроссовер за 9 тысяч долларов раскупили за первый час

Как говорится в пресс-релизе компании, в Индии кроссовер ценой от 9 тысяч долларов XUV 3XO заказали 27 000 человек в течение первых 10 минут. Далее темпы бронирования немного упали, но 50 000 заказов только за первый час свидетельствуют о небывалом интересе поклонников этого бренда к бюджетной модели.

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В автосалонах XUV 3XO появятся 26 мая 2024 года. Бронирование XUV 3XO продолжается как онлайн, так и во всех авторизованных дилерских центрах Mahindra.

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Реакция индийского рынка и повышенный спрос на новичка закономерны, поскольку за такую цену не купишь кроссовер даже здесь. Поэтому на второй план отходит плагиат – скажем, салон практически полностью скопирован с электромобиля XUV400, включая двухцветную торпеду, медиасистему, а также виртуальную панель приборов.

Среди эксклюзивного оборудования – появилась панорамная крыша с люком. Это впервые в индийской категории субкомпактных индийских SUV.

Двухзонный климат-контроль XUV 3XO также поднимает планку комфорта, особенно для тех, кто на переднем ряду.

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Кроме этого, Mahindra XUV 3XO имеет несколько функций безопасности. Благодаря внедрению расширенных систем, разработчики вышли на стандарт помощи водителю уровня 2 (ADAS).

Он включает адаптивный круиз-контроль, автономное экстренное торможение и систему поддержания полосы движения.

Водитель будет чувствовать себя увереннее с электронным стояночным тормозом, имеющим функцию автоматического удержания.

Силовые агрегаты могут иметь несколько версий – две бензиновые или дизельный. Скажем, 1,2-литровый турбобензиновый вариант с прямым впрыском имеет мощность 111 л.с. и 200 Нм. Есть более мощный 1,2-литровый турбобензиновый двигатель с прямым впрыском на 129 л.с. и 230 Нм.

А 1,5-литровый дизельный двигатель выдает на-гора 116 л.с. и 300 Нм.

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Цена на бюджетный индийский кроссовер колеблется от 7,5 до 15,5 рупий, то есть от 357 057 до 735 754 гривен.

Фото/видео: auto.mahindra.com