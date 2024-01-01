Кросовер за 9 тисяч доларів розкупили за першу годину

Як йдеться в пресрелізі компанії, в Індії кросовер ціною від 9 тисяч доларів XUV 3XO замовили 27 000 людей протягом перших 10 хвилин. Далі темпи бронювання трохи впали, але 50 000 замовлень тільки за першу годину свідчать про небувалий інтерес шанувальників цього бренду до бюджетної моделі.

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В автосалонах XUV 3XO з’являться 26 травня 2024 року. Бронювання XUV 3XO продовжується як онлайн, так і в усіх авторизованих дилерських центрах Mahindra.

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Реакція індійського ринку і підвищений попит на новачка закономірні, оскільки за таку ціну не купиш кросовер навіть тут. Тому на другий план відходить плагіат – скажімо, салон практично повністю скопійований з електромобіля XUV400, включаючи двоколірну торпеду, медіасистему, а також віртуальну панель приладів.

Серед ексклюзивного обладнання – з’явився панорамний дах з люком. Це вперше в індійській категорії субкомпактних індійських SUV.

Двозонний клімат-контроль XUV 3XO також підіймає планку комфорту, особливо для тих, хто на передньому ряду.

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Окрім цього, Mahindra XUV 3XO має кілька функцій безпеки. Завдяки впровадженню розширених систем, розробники вийшли на стандарт допомоги водієві рівня 2 (ADAS).

Він включає адаптивний круїз-контроль, автономне екстрене гальмування та систему підтримки смуги руху.

Водій почуватиметься впевненіше з електронним стоянковим гальмом, що має функцію автоматичного утримання.

Силові агрегати можуть мати кілька версій – дві бензинові чи дизельний. Скажімо, 1,2-літровий турбобензиновий варіант із прямим упорскуванням має потужність 111 к.с. і 200 Нм. Є більш потужний 1,2-літровий турбобензиновий двигун із прямим уприскуванням на 129 к.с. і 230 Нм.

А 1,5-літровий дизельний двигун видає на-гора 116 к.с. і 300 Нм.

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Ціна на бюджетний індійський кросовер коливається від 7,5 до 15,5 рупій, тобто від 357 057 до 735 754 гривень.

Фото/відео: auto.mahindra.com