Крысам понравилось ездить на автомобилях: видео

Ученые научили ездить крыс на маленьких автомобилях. За приезд в определенную точку крысы получали вкусности. Но потом они начали ездить за едой, даже если пешком – быстрее. Все, как у людей!

В этих опытах крысам не нужно было в конце исследования сдавать экзамен по вождению, но их работа дала для ученых много научного материала. Об этом событии пишут в Live Science и других рейтинговых ресурсах.

По словам куратора проекта доктора Келли Ламберт, крысы чувствовали себя более расслабленными во время выполнения задания. Такое поведение подопытных помогает ученым в разработке нефармацевтических методов лечения психических заболеваний.

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Для проведения опыта сначала построили крошечный электромобиль, установив на ходовой базе с батарейкой и электромотором прозрачную кабину. Это был обычный пластиковый контейнер для круп.

Внутри смонтировали простенькие рычаги управления. Там оборудовали на выбор три варианты езды – вперед, назад, выбор движения тремя полосами – левой, правой или центральной.

Правда, сначала не все получалось. После проб и ошибок все-таки выяснилось, что умственные способности крыс в этом деле существенно развивались. Крысы со временем осознавали, как двигаться вперед или назад. Для этого они нажимают на нужный рычаг, что действует как педаль газа. Повороты, развороты также усвоили.

Вскоре они управляли с удивительной точностью, поскольку следовало доехать до того места, где лежало угощение из кукурузных хлопьев. Такое поведение подтвердило идею о том, что сложная среда улучшает нейропластичность: способность мозга меняться в течение жизни в ответ на требования окружающей среды.

Крысы проявляли интенсивную мотивацию к обучению вождению, часто прыгали в машину и запускали "рычажный двигатель" еще до того, как их машину ставили на трассу. Это свидетельствует о том, что они с нетерпением ждут поездки. Эксперименты начались еще в 2019 году. С тех пор неоднократно меняли подопытных, и каждый раз получали удивительные результаты – крысы очень умные.

Прогресс был на всех этапах. Особенно у детей тех крыс, которые уже научились ездить. Их потомство быстрее овладевало навыками езды. Если сначала грызуны учились базовым движениям, таким как залезть в машину и нажать на рычаг, то впоследствии на практике эти простые действия превратились в сложное поведение подопытных. Например, управления автомобилем до определенного пункта назначения.

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Здесь ученые обнаружили еще одну существенную деталь поведения. В экспериментах участвовали крысы, выращенные в лаборатории и взятые из естественной среды, то есть выловленные на свободе.

Выяснилось, что крысы "с воли" были значительно лучшими водителями, чем лабораторные крысы. Они эволюционировали быстрее, быстрее находили нужные решения, ловчее маневрировали.

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После испытаний исследователи взяли у грызунов гормон стресса кортикостерон, а также дегидроэпиандростерон, антистрессовый гормон. Все крысы имели более высокий уровень дегидроэпиандростерона, что, по мнению ученых, могло быть связано с удовольствием от изучения новых навыков.

Такие результаты могут оказаться полезными для будущих исследований лечения различных психических заболеваний.

"Не существует лекарств от шизофрении или депрессии, и нам нужно наверстать упущенное. Я думаю, что нам нужно смотреть на различные модели животных и различные типы задач, поскольку поведение может изменить нашу нейрохимию", – отметила доктор Ламберт.

Ученые сделали вывод, что вождение улучшило настроение крыс, успокоило и принесло удовольствие. Они решали управлять автомобилем даже тогда, когда могли добраться до вкусных хлопьев быстрее пешком. Однако для утешения они выбрали транспортное средство, потому что вождение обеспечивало им стимуляцию и контроль, делало их счастливыми.

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Это открытие свидетельствует о том, что у крыс вождение также может быть источником удовольствия – есть наслаждение вождения как процесса, а не от желания добраться до места назначения.