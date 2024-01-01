Кто разработал первый в мире минибайк

Мастер из Варшавы 1968 году создал самый маленький на планете по габаритам и мощностью двигателя мотоцикл, получивший название "Gigant". Несмотря на маленький размер, он заправлялся бензином и вез своего автора.

О том, как польское партийное руководство практически затоптало довольно интересные разработки изобретателя и не дало им хода, рассказали исследователи Scigacz.pl.

Читайте также Honda покажет новый малокубатурный мотоцикл

У Корбецкого было много идей и разработок. Одной из самых известных концепций Здзислава был "Великан" (Gigant). Правда, транспортное средство не было внесено в Книгу рекордов Гиннеса. Этого не произошло по объективным причинам: для социалистической страны, уважаемого члена Варшавского договора, не гоже было признавать капиталистический орган рейтингового института рекордов.

Изобретатель-любитель Здзислав Корбецкий, которому отдавала дань уважения мировая конструкторская школа мотостроения, но не родная власть. Фото: сайт Scigacz.pl

Поэтому время от времени Здзислав Корбецкий делал показательные выезды на своем "Великане" по улицам столицы, эпизодически появлялся в фильмах. Однако его главным "домом" был подиум в оконной витрине автомобильного магазина в Варшаве на улице Пружна, 12, где хозяйничал Здзислав.

Читайте также Феномен мини-мотоцикла: почему полмира влюбилось в Monkey

Исследователи отыскали и сделали выдержку из телевизионного журнала о мире мотоциклов. Эта телепрограмма (см. видео ниже) вышла на экраны 3 января 1989 года и затем разлетелась по миру, как и предыдущие фото и редкие кадры кинохроники. Правда, ничего о мощности и конкретном описание модели, о дальнейшей судьбе мотоцикла найти авторам публикации не удалось.

Не миниатюрным мотоциклом был знаменитый изобретатель. Его разработки опередили европейскую и мировую мотоциклетную школу конструирования на десятки лет. Для примера можно взять мотоцикл BMW R 23, в котором конструктор использовал телескопическую подвеску задних колес.

Поляк создал мотоцикл с двигателем WFM 125, который имел телескопическую подвеску спереди и сзади и плотную защиту цепи. К подобному официальные специалисты многочисленных КБ и прибегли лишь после того, как ознакомились с разработками изобретателя.

Правда, опыт и разработки поляка заимствовали производители мотоциклов "загнивающего" капиталистического лагеря, а не социалистического: заводы в странах Варшавского договора имели заказы на годы вперед и им спешить, а тем более конкурировать, потребности не было.

Читайте также Škoda показала дизайн мотоцикла

Зачем совершенствовать то, что и так продается нарасхват? Поэтому, единственным направлением развития партийные функционеры признали повышение качества, чтобы мотоциклы без нареканий ездили хотя бы полгода. Это была главная цель развития, достижение которой считалось бы большим успехом.

Дело польского разработчика минибайков нашло последователей во всем мире. Теперь на подобных мотоциклах взрослые и дети не только выгуливают себя на мотопрогулках, но и устраивают спортивные гонки. Фото: из открытых источников

Впрочем, кое-что перепадало и соцлагерю. Мини-сварочный аппарат, который Здзислав сконструировал, захватил Юзефа Зелинского, директора строительства Козеницкой электростанции. Его набору плотницких инструментов завидовали крупные мебельные фабрики. Оригинальная система полива грядок вызвала интерес у аграриев.

Читайте также Вспоминаем мотоциклы молодости: ИЖ Планета Спорт

"Эти и десятки других идей были предметом многих публикаций в прессе и на телевидении, в т.ч. в Швеции и Великобритании", – писал о Корбецком "Życie Warszawy" в мае 1978 года.

Вывод исследователей печальный: потенциал Здзислава Корбецкого и подобных новаторов был потерян из-за минимализма Польской Народной Республики. Если бы господин Здзислав родился сегодня, его изобретательность непременно нашла бы более благодатную почву, а сам автор не был бы забыт.