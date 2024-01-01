Хто розробив перший у світі мінібайк

Майстер з Варшави 1968 році створив найменший на планеті за габаритами та потужністю двигуна мотоцикл, що отримав назву "Gigant". Попри маленький розмір, він заправлявся бензином і віз свого автора.

Про те, як польське партійне керівництво практично затоптало доволі цікаві розробки винахідника й не дало їм ходу, розповіли дослідники Scigacz.pl.

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У Корбецького було багато ідей та розробок. Однією з найвідоміших концепцій Здзіслава був "Велетень" (Gigant). Щоправда, транспортний засіб не був внесений до Книги рекордів Гіннеса. Цього не сталося через об’єктивні причини: для соціалістичної країни, поважного члена Варшавського договору, не гоже було визнавати капіталістичний орган рейтингового інституту рекордів.

Винахідник-аматор Здзіслав Корбецький, якому віддавала шану світова конструкторська школа мотобудування, але не рідна влада. Фото: сайт Scigacz.pl

Отож час від часу Здзіслав Корбецький робив показові виїзди на своєму "Велетні" вулицями столиці, епізодично з'являвся у фільмах. Однак його головним "домом" був подіум у віконній вітрині автомобільного магазину у Варшаві на вулиці Пружна, 12, де господарював Здзіслав.

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Дослідники відшукали й зробили витяг із телевізійного журналу про світ мотоциклів. Ця телепрограма (див. відео нижче) вийшла на екрани 3 січня 1989 року і потім розлетілася по світу, як і попередні фото та рідкісні кадри кінохроніки. Щоправда, нічого про потужність і конкретний опис моделі, про подальшу долю мотоцикла знайти авторам публікації не вдалося.

Не мініатюрним мотоциклом був славетний винахідник. Його розробки випередили європейську та світову мотоциклетну школу конструювання на десятки років. Для прикладу можна взяти мотоцикл BMW R 23, в якому конструктор використовував телескопічну підвіску задніх коліс.

Поляк створив мотоцикл з двигуном WFM 125, який мав телескопічну підвіску спереду і ззаду і щільний захист ланцюга. До подібного офіційні спеціалісти багаточисельних КБ и вдалися лише після того, як ознайомилися з розробками винахідника.

Щоправда, досвід й розробки поляка запозичували виробники мотоциклів "загниваючого" капіталістичного табору, а не соціалістичного: заводи в країнах Варшавського договору мали замовлення на роки вперед і їм поспішати, а тим паче конкурувати, потреби не було.

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Навіщо вдосконалювати те, що й так продається нарозхват? Отож, єдиним напрямком розвитку партійні функціонери визнали підвищення якості, щоб мотоцикли без нарікань їздили хоча б півроку. Це була головна мета розвитку, досягнення якої вважалося б великим успіхом.

Справа польського розробника мінібайків знайшла послідовників у всьому світі. Тепер на дещо подібних мотоциклах дорослі та діти не тільки вигулюють себе на мотопрогулянках, але й влаштовують спортивні перегони. Фото: з відкритих джерел

Втім, дещо перепадало й соцтабору. Мінізварювальний апарат, який Здзіслав сконструював, захопив Юзефа Зелінського, директора будівництва Козеніцької електростанції. Його набору теслярських інструментів позаздрили великі меблеві фабрики. Оригінальна система поливу грядок викликала інтерес у аграріїв.

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"Ці та десятки інших ідей були предметом багатьох публікацій у пресі та на телебаченні, у тому числі у Швеції та Великій Британії", – писав про Корбецького "Życie Warszawy" у травні 1978 року.

Висновок дослідників сумний: потенціал Здзіслава Корбецького та подібних новаторів був змарнований через мінімалізм Польської Народної Республіки. Якби пан Здзіслав народився сьогодні, його винахідливість неодмінно знайшла б більш благодатний ґрунт, а сам автор не був би забутий.