40 домов были разделены на коллекции, обозначенные как моторы: V8, V10, V12 и V12i.

На рынке элитной недвижимости уже существует и строится жилье от Porsche, Bentley и Aston Martin, но марка Lamborghini сможет обойти их всех вместе взятых. В 2024 году стартует строительство целого жилого квартала из небоскребов имени Lamborghini в Объединенных Арабских Эмиратах. Но перед этим застройщик показал свои силы на менее масштабном проекте – коттеджном городке Dubai Hills Vista, частью которого стали 40 вилл Lamborghini. Сейчас все они распроданы, что свидетельствует о высоком спросе на недвижимость, брендированную итальянским производителем суперкаров.

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Коттеджный городок Dubai Hills Vista от компании Emaar Dubai Hills Estate находится примерно в 30 километрах от международного аэропорта Дубая. Внутри закрытого комплекса есть баскетбольные корты, теннисные корты, сады и даже 18-луночное поле для гольфа.

Фото: генеральный план Dubai Hills Vista / Binayah

Виллы разделены по коллекциям: V8 Collection – это дом площадью 1319 квадратных метров, V10 Collection – 1173 квадратов, V12 Collection – 1247, а V12i Collection – 1341. Каждая из этих вилл имеет шесть спален.

Фото: Виллы Lamborghini в Dubai Hills Vista / Binayah

Острые шестиугольные формы, характерные для итальянского автомобильного бренда, встречаются во многих деталях снаружи и внутри домов, так же как фирменные цвета Lamborghini. Отделка будет включать только лучшие материалы, в том числе те, которые встречаются в автомобилях – углеродное волокно и Alcantara. Поскольку Lamborghini уже выпускает собственную мебель и предметы интерьера, заказчики домов имеют огромный выбор, если выберут меблированный дом. Каждая вилла имеет собственный бассейн и вид на поле для гольфа с одной стороны и вид на центр Дубая и небоскреб Бурдж-Халифа – с другой.

Фото: вилла Lamborghini / Autoevolution

Имение с мебелью Lamborghini в Dubai Hills Vista, показанное на фотографиях, оценивается в 27 600 000 дирхам (202,4 млн грн, 7,5 млн долларов). Заселяться они начнут только в 2026 году, когда будет завершено строительство всего комплекса.

Фото: квартал Lamborghini, строительство которого начнется в 2026 году / Binayah