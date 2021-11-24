40 будинків були розділені на колекції, позначені як мотори: V8, V10, V12 та V12i.

На ринку елітної нерухомості вже існує та будується житло від Porsche, Bentley та Aston Martin, але марка Lamborghini зможе обійти їх усіх разом узятих. У 2024 році стартує будівництво цілого житлового кварталу із хмарочосів імені Lamborghini в Об’єднаних Арабських Еміратах. Але перед тим забудовник показав свої сили на менш масштабному проєкті – котеджному містечку Dubai Hills Vista, частиною якого стали 40 вілл Lamborghini. Наразі усі вони розпродані, що свідчить про високий попит на нерухомість, брендовану італійським виробником суперкарів.

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Котеджне містечко Dubai Hills Vista від компанії Emaar Dubai Hills Estate знаходиться приблизно за 30 кілометрів від міжнародного аеропорту Дубая. Всередині закритого комплексу є баскетбольні корти, тенісні корти, сади та навіть 18-лункове поле для гольфу.

Фото: генеральний план Dubai Hills Vista / Binayah

Вілли розділені за колекціями: V8 Collection – це будинок площею 1319 квадратних метрів, V10 Collection – 1173 квадратів, V12 Collection – 1247, а V12i Collection – 1341. Кожна з цих вілл має шість спалень.

Фото: Вілли Lamborghini у Dubai Hills Vista / Binayah

Гострі шестикутні форми, характерні для італійського автомобільного бренду, зустрічаються у багатьох деталях зовні та всередині будинків, так само як фірмові кольори Lamborghini. Оздоблення включатиме лише найкращі матеріали, в тому числі ті, що зустрічаються в автомобілях – вуглецеве волокно та Alcantara. Оскільки Lamborghini вже випускає власні меблі та предмети інтер’єру, замовники будинків мають величезний вибір, якщо оберуть вмебльований будинок. Кожна вілла має власний басейн і вид на поле для гольфу з одного боку та вид на центр Дубая та хмарочос Бурдж-Халіфа – з іншого.

Фото: вілла Lamborghini / Autoevolution

Маєток з меблями Lamborghini у Dubai Hills Vista, показаний на фотографіях, оцінюється у 27 600 000 дирхам (202,4 млн грн, 7,5 млн доларів). Заселятись вони почнуть лише у 2026 році, коли буде завершено будівництво усього комплексу.

Фото: квартал Lamborghini, будівництво якого розпочнеться у 2026 році / Binayah