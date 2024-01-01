Легендарные Bugatti Type 35 1924 года уменьшили и поместили электродвигатель

Легенды автоспорта изготавливались по заказу коллекционеров. Каждый из шести созданных шедевров соответствует заводским номерам машин, которые 100 лет назад произвели фурор в автоспорте и долгое время держали лидерство со своими пилотами.

Каждая Baby II Type 35 Centenary Edition была воссоздана в уникальной ливрее гоночных автомобилей Type 35. Они того стоят – оставили длительное наследие как в мире автомобилей, так и в автоспорте 100 лет назад.

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Динамичный дебют легендарного Type 35 во время Гран-при Лиона 1924 года запомнится навсегда, поскольку эти великолепные спортивные автомобили произвели большое впечатление. Машины, управляемые Леонико Гарнье (№21), Жаном Шассанем (№7), Пьером де Вискайя (№18), Мео Костантини (№22) и Эрнестом Фридрихом (№13), запомнились надолго. Шестой Type 35 – оригинальный прототип – хранился в резерве.

Type 35 одержал более 2500 побед и возглавлял рейтинговый пьедестал на протяжении 10 лет, став самым успешным гоночным автомобилем всех времен.

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Автомобили-легенды создавались вручную мастерами The Little Car Company в их штаб-квартире в Оксфордшире, Великобритания. Модели имеют алюминиевые кузова, латунные идентификационные таблички в кабине и краску Bleu de Lyon, напоминающую шесть оригинальных гоночных автомобилей Type 35. Это уменьшенные копии Type 35, 75% от оригинального размера. Привод – современный, электрический. Поэтому по сути это игрушка для детей богачей. Хотя и очень эксклюзивная.

Все изготовленные экземпляры Baby II Type 35 Centenary Edition имеют уникальный номер шасси, который соответствует каждому из оригинальных автомобилей.

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В конструкции кузова каждой модели есть несколько эксклюзивных деталей, таких как замковая проволока и специальные жалюзи радиатора, как на оригинальном Type 35.

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Благодаря усовершенствованному электродвигателю Baby II Type 35 Centenary Edition стала современным воплощением классики Bugatti.

Все шесть Bugatti Baby II Type 35 Centenary Editions уже проданы частным коллекционерам по всему миру. Стоимость этих шедевров не озвучена.

Фото: Bugatti