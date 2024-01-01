Легендарні Bugatti Type 35 1924 року зменшили та помістили електродвигун

Легенди автоспорту виготовлялися на замовлення колекціонерів. Кожен із шести створених шедеврів відповідає заводським номерам машин, які 100 років тому викликали фурор в автоспорті й довгий час тримали лідерство зі своїми пілотами.

Кожну Baby II Type 35 Centenary Edition було відтворено в унікальній лівреї гоночних автомобілів Type 35. Вони того варті – залишили тривалу спадщину як у світі автомобілів, так і в автоспорті 100 років тому.

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Динамічний дебют легендарного Type 35 під час Гран-прі Ліона 1924 року запам’ятається назавжди, оскільки ці чудові спортивні автомобілі справили неабияке враження. Машини, керовані Леоніко Гарньє (№21), Жаном Шассанем (№7), П’єром де Віскайя (№18), Мео Костантіні (№22) і Ернестом Фрідріхом (№13), запам’яталися надовго. Шостий Type 35 – оригінальний прототип – зберігався в резерві.

Type 35 здобув понад 2500 перемог і очолював рейтинговий п'єдестал протягом 10 років, ставши найуспішнішим гоночним автомобілем усіх часів.

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Автомобілі-легенди створювалися вручну майстрами The Little Car Company в їхній штаб-квартирі в Оксфордширі, Велика Британія. Моделі мають алюмінієві кузови, латунні ідентифікаційні таблички в кабіні та фарбу Bleu de Lyon, що нагадує шість оригінальних гоночних автомобілів Type 35. Це зменшені копії Type 35, 75% від оригінального розміру. Привід – сучасний, електричний. Тож по суті це іграшка для дітей багатіїв. Хоча й дуже ексклюзивна.

Усі виготовлені екземпляри Baby II Type 35 Centenary Edition мають унікальний номером шасі, який відповідає кожному з оригінальних автомобілів.

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В конструкції кузова кожної моделі є кілька ексклюзивних деталей, таких як замковий дріт та спеціальні жалюзі радіатора, як на оригінальному Type 35.

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Завдяки вдосконаленому електродвигуну Baby II Type 35 Centenary Edition стала сучсним втіленям класики Bugatti.

Усі шість Bugatti Baby II Type 35 Centenary Editions вже продані приватним колекціонерам по всьому світу. Вартість цих шедеврів не озвучена.

Фото: Bugatti