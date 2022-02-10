Японский производитель представил чуть более подробный обзор концепта, который называет "электрическим суперкаром с секретным ингредиентом от LF-A".

В течение этой недели Lexus обеспечивает нас новым концептом четвертый день подряд. На сегодня производитель приберег эффектный спорткар – один из дюжины машин, которые сформируют новую, полностью электрическую линейку бренда в ближайшие годы. Он станет преемником для спортивного купе LF-A.

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Передняя часть купе с длинным капотом действительно напоминает "нос" LF-A. В профиль оба купе также сходны, как и с кормы, где концепт имеет узнаваемую Т-образную вставку в бампере.

Дизайнеры также предоставили концепту “рыхлый” кузов и контрастную черную двойную крышу. Среди других примечательных особенностей – минималистичные зеркала, вентилируемые передние крылья и легкие колеса, за которыми заметны высокопроизводительные тормоза.

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Как и в случае с концептами RZ 450e, Electrified SUV и Electrified Sedan, никакой технической информации производитель не предоставил, как и изображений машины изнутри. Впрочем, можно предположить, что спортивное купе “с секретным соусом LF-A” будет не менее продуктивным за бензиновую модель с 4,8-литровым V10 и сможет ускоряться до 100 км/ч в диапазоне 2 секунд.

По информации японских СМИ, серийное электрическое спорткупе получит твердотельные аккумуляторы, с которыми сможет преодолевать более 700 км на одном заряде.