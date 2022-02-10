Японський виробник представив трохи більш детальний огляд концепту, який називає "електричним суперкаром з секретним інгредієнтом від LF-A".

Протягом цього тижня Lexus забезпечує нас новим концептом четвертий день поспіль. На сьогодні виробник приберіг ефектний спорткар – один із дюжини машин, які сформують нову, повністю електричну лінійку бренду в найближчі роки. Він стане наступником для спортивного купе LF-A.

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Передня частина купе з довгим капотом справді нагадує “ніс” LF-A. У профіль обидва купе також подібні, як і з корми, де концепт має впізнавану Т-подібну вставку в бампері.

Дизайнери також надали концепту “пухкий” кузов і контрастний чорний подвійний дах. Серед інших примітних особливостей – мінімалістичні дзеркала, вентильовані передні крила та легкі колеса, за якими помітні високопродуктивні гальма.

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Як і у випадку з концептами RZ 450e, Electrified SUV та Electrified Sedan, жодної технічної інформації виробник не надав, як і зображень машини зсередини. Втім можна припустити, що спортивне купе “з секретним соусом LF-A” буде не менш продуктивним за бензинову модель з 4,8-літровим V10 та зможе прискорюватись до 100 км/год у діапазоні 2 секунд.

За інформацією японських ЗМІ, серійне електричне спорткупе отримає твердотілі акумулятори, з якими зможе долати понад 700 км на одному заряді.