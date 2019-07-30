По итогам первого полугодия 2019 году в Украину было импортировано почти 250 тыс. легковых автомобилей, что почти в шесть раз больше, чем за полугодие прошлого года.

Львиную долю этого импорта составили легализованы автомобили на еврономерах. Чаще всего это бывшие в употреблении, но вполне пригодные к эксплуатации автомобили выпуска конца 90-х – начале 2000-х.

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Среди них самые массовые – это простые легковушки седаны, хэтчбеки и универсалы – 74%. Далее по популярности идут минивэны – 15%. И только каждый 10-й из бывших европейских подданных – SUV (11%).

Самой популярной маркой среди получивших украинские номера стал Volkswagen (20%). Далее по популярности у наших соотечественников расположились Opel (11,3%), Audi (8,3%), Renault (7,8%) и Skoda (7,3%).

Самой популярной моделью среди легализованных автомобилей стал VW Passat – более 20 тыс. экземпляры старше 8 лет. Далее расположились VW Golf (5,5%), Skoda Octavia (5,1%), Audi A6 (4,2%), Opel Zafira (4,1%). Также в десятку лидеров вошли Opel Astra, Audi A4, BMW 3, Ford Focus и Opel Vectra.

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Больше всего автомобилей на еврономер приехали во Львовскую область (13%). Немного отстает столичный регион (12,8%), на третьем месте – Волынь (8,1%). Также в ТОПе области Западной Украины – Ивано-Франковская (6,4%), Закарпатская (5,8%), Черновицкая и Ровненская (по 5,5%). В Донецкой, Луганской и Херсонской областях желающих растаможить автомобиль за 250-650% от его стоимости меньше (менее 1%).