За підсумками першого півріччя 2019 року в Україну було імпортовано майже 250 тис. Легкових автомобілів, що майже в шість разів більше, ніж за півріччя минулого року.

Левову частку цього імпорту склали легалізовані авто на єврономерах. Найчастіше це вживані, але цілком придатні до єксплуатації автомобілі випуску кінця 90-х - початку 2000-х.

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Серед них наймасовіші - це прості легковики седани, хетчбеки і універсали - 74%. Далі за популярністю йдуть мінівени - 15%. І лише кожен 10-й з колишніх європейських підданих - SUV (11%).

Найпопулярнішою маркою серед тих що отримали українські номери став Volkswagen (20%). Далі за популярністю у наших співвітчизників розташувалися Opel (11,3%), Audi (8,3%), Renault (7,8%) і Skoda (7,3%).

Найпопулярнішою моделлю серед легалізованих авто став VW Passat - понад 20 тис. Примірників віком старше 8 років. Далі розташувалися VW Golf (5,5%), Skoda Octavia (5,1%), Audi A6 (4,2%), Opel Zafira (4,1%). Також в десятку лідерів увійшли opel Astra, Audi A4, BMW 3, Ford Focus і Opel Vectra.

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Найбільше автомобілів на єврономерах приїхало до Львівської області (13%). Трохи відстає столичний регіон (12,8%), на третьому місці - Волинь (8,1%). Також в ТОПі області Західної України - Івано-Франківська (6,4%), Закарпатська (5,8%), Чернівецька та Рівненська (по 5,5%). У Донецькій, Луганській і Херсонській областях бажаючих розмитнити автомобіль за 250-650% від його вартості найменше (менше 1%).