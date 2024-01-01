Львовские водители автобусов после работы пошли сдавать кровь

Более полусотни транспортников в нерабочее время сдали кровь для помощи украинским защитникам, которые лечатся во Львове и среди которых есть много коллег. Об этом говорится в сообщении мэрии.

В Первом медобъединении Львова уточнили, что кровь сдали 56 работников предприятия. Это не только водители, но и работники ремонтных служб – слесари, электрики, сварщики, мотористы, а также механики, инженеры, офисные служащие.

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"Наши работники и раньше сдавали кровь. Но это первое мероприятие непосредственно на территории ЛК АТП №1", – рассказал директор ЛК АТП № 1 Сергей Климчук.

В салон переделанного под станцию забора крови приглашалось сразу по пять транспортников. Именно столько здесь кресел для донаций. В экипаже мобильного центра крови шесть специалистов, из которых трое квалифицированных медиков – врач и две медицинские сестры. Есть еще техническая служба, куда входит и водитель автобуса.

Несмотря на холодную весеннюю погоду в автобусе стояла комфортная температура. Надлежащий температурный режим обеспечивала система отопления конвекторного типа.

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Сам 12-метровый автобус не новый, ему уже два десятка лет. Благодаря стараниям украинских студентов Бамбергского университета, Германия, он поступил осенью 2023 года во Львов в хорошем техническом состоянии.

Кстати, об этой организации Bamberg: UA из немецкого города Бамберг на севере Баварии редакция Авто24 рассказывала три месяца назад в публикации "Молодожены из Германии за "свадебные деньги" купили для Украины "скорую".

Скриншот: Авто24

Ничего общего с 55-местным пассажирским салоном этот автобус в специализированном исполнении не имеет. Кроме упомянутых пяти кресел с высоким подголовником для полулежачих доноров, здесь есть место для отдыха персонала, кухня для приготовления сладкого чая для угощения доноров, холодильник для хранения крови, многочисленные шкафы для размещения необходимых препаратов, инструментария и всевозможных нужных на выезде вещей.

Что касается всего остального, то здесь оригинальный двигатель Volvo на 420 л.с. с механической коробкой передач. Кузов изменил форму в верхней части, начиная от середины. Здесь классические окна зашили металлическими листами, вставили по правому борту три, а по левому – четыре окна квадратной формы. Задний борт также зашили, он теперь сплошной, без окна.

Добавлено света внутри, поскольку на выезде часто приходится работать в темное время суток. Для летнего времени года предусмотрен кондиционер.

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В течение трех часов в мобильном пункте сбора крови работники предприятия сменяли друг друга в донорских креслах. Желающих сдать кровь было больше, но значительная часть водителей работала на автобусных маршрутах.

Организовали сдачу крови таким образом, чтобы это не повлияло на количество автобусов на маршрутах, качество и безопасность перевозок. Водители подошли в нерабочее время. По словам Сергея Климчука, отдельные работники присоединились к сдаче крови в свой выходной день.

За один этот выезд мобильная бригада медиков осуществила забор более 25 литров цельной крови, которая сегодня является крайне необходимой для спасения и военных, и гражданских. Из нее специалисты Городского центра крови заготавливают эритроциты и свежезамороженную плазму для больниц города.

Фото: Первое медобъединение Львова / ЛК АТП №1