Львівські водії автобусів після роботи пішли здавати кров

Понад півсотні транспортників у позаробочий час здали кров для допомогти українським захисникам, котрі лікуються у Львові й з-поміж яких є багато колег. Про це йдеться в повідомленні мерії.

У Першому медоб’єднанні Львова уточнили, що кров здали 56 працівників підприємства. Це не тільки водії, але й працівники ремонтних служб – слюсарі, електрики, зварювальники, мотористи, а також механіки, інженери, офісні службовці.

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"Наші працівники й раніше здавали кров. Але це перший захід безпосередньо на території ЛК АТП №1", – розповів директор ЛК АТП № 1 Сергій Климчук.

У салон переробленого під станцію забору крові запрошувалося відразу по п’ять транспортників. Саме стільки тут крісел для донацій. В екіпажі мобільного центру крові шість спеціалістів, з яких троє кваліфікованих медиків – лікар та дві медичні сестри. Є ще технічна служба, куди входить і водій автобуса.

Попри холодну весняну погоду в автобусі стояла комфортна температура. Належний температурний режим забезпечувала система опалювання конвекторного типу.

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Сам 12-метровий автобус не новий, йому вже два десятки років. Завдяки старанням українських студентів Бамберзького університету, Німеччина, він надійшов восени 2023 року до Львова у гарному технічному стані.

До речі, про цю організацію Bamberg:UA з німецького міста Бамберг на півночі Баварії редакція Авто24 розповідала три місяці тому в публікації "Молодята з Німеччини за "весільні гроші" купили для України "швидку".

Скриншот: Авто24

Нічого спільного з 55-місним пасажирським салоном цей автобус у спеціалізованому виконанні немає. Окрім згаданих п’яти крісел з високим підголів'ям для напівлежачих донорів, тут є місце для відпочинку персоналу, кухня для приготування солодкого чаю для частування донорів, холодильник для зберігання крові, численні шафи для розміщення необхідних препаратів, інструментарію та усіляких потрібних на виїзді речей.

Що стосується всього іншого, то тут оригінальний двигун Volvo на 420 к.с. з механічною коробкою передач. Кузов змінив форму у верхній частині, починаючи від середини. Тут класичні вікна зашили металевими листами, вставили по правому борту три, а по лівому – чотири вікна квадратної форми. Задній борт також зашили, він тепер суцільний, без вікна.

Додано світла всередині, оскільки на виїзді часто доводиться працювати в темний час доби. Для літньої пори року передбачено кондиціонер.

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Протягом трьох годин у мобільному пункті збору крові працівники підприємства змінювали одне одного в донорських кріслах. Охочих здати кров було більше, але значна частина водіїв працювала на автобусних маршрутах.

Організували здачу крові таким чином, щоб це не вплинуло на кількість автобусів на маршрутах, якість та безпеку перевезень. Водії підійшли у позаробочий час. За словами Сергія Климчука, окремі працівники доєдналися до здачі крові у свій вихідний день.

За один цей виїзд мобільна бригада медиків здійснила забір понад 25 літрів цільної крові, яка сьогодні є вкрай необхідною для порятунку і військових, і цивільних. З неї спеціалісти Міського центру крові заготовляють еритроцити та свіжозаморожену плазму для лікарень міста.

Фото: Перше медоб’єднання Львова / ЛК АТП №1