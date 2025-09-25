Mercedes-Benz уже делает пробную партию легких фургонов VLE

По сообщению медиацентра Mercedes-Benz, для организации серийного производства электромобиля там осуществлено наращивание мощностей. Модернизация второго по величине завода фургонов немецкого бренда направлена на высокий стандарт качества.

На предприятии возведен современный кузовной цех и новый полностью гибкий покрасочный цех. Это должно удовлетворить все требования для активного продвижения первого автомобиля на основе недавно разработанной, модульной и масштабируемой архитектуры фургонов.

"Новый VLE – это первый автомобиль нашей новой, модульной и очень гибкой архитектуры фургонов. Мы последовательно использовали инновационные цифровые методы, обеспечивая при этом значительную эффективность. Сотрудники межфункциональных и трансграничных команд установили стандарты в этом отношении. Результат мы представим в первой половине 2026 года", – отметил руководитель Mercedes-Benz Vans Томас Кляйн.

Новый Mercedes VLE создан как модель для люкс-сегмента, и станет заменой действующей серии V-Class и премиальной версии Vito. Фото: Mercedes-Benz

На упомянутом заводе в Витории уже с 2026 года будут производить новые полностью электрические VLE, V-Class, Vito и eVito. VLE интегрирован в текущее производство сначала как электромобиль, а позже также с самым современным двигателем внутреннего сгорания.

Это означает, что различные модели автомобилей Mercedes-Benz поставляются с одной сборочной линии с гибкостью привода. Для этого все производственные процессы были всесторонне проверены и адаптированы – цифрово, гибко, эффективно и стабильно.

Как и на всех участках производственной сети Mercedes-Benz Vans, производство является чистым углеродно-нейтральным. Закупленная электроэнергия полностью получается из возобновляемых источников энергии.

В Витории для устойчивого развития установили фотоэлектрическую систему, которая сама производит зеленую электроэнергию. Завод также использует геотермальную энергию для обогрева зданий и использует отработанное тепло, образующееся при покраске транспортных средств.

Новейшие производственные процессы, такие как искусственный интеллект и цифровые инструменты или создание цифрового двойника производства, были использованы в подготовке нового VLE. Впервые операционная система Mercedes-Benz (MB. OS) также будет внедрена в автомобиль при серийном производстве фургонов.

Новый фургон Mercedes VLE получил атлетичный кузов с коротким капотом, вертикальную заднюю часть и плоскую крышу. Фото: Mercedes-Benz

Полностью электрический VLE вобрал лучшее из двух сегментов – сочетает в себе поведение вождения, как у лимузина, с универсальностью, как у MPV. Он имеет характеристики управляемости, похожие на седан.

Во время долгого испытательного путешествия из Штутгарта через Альпы в Рим VLE понадобилось всего две 15-минутные остановки для подзарядки.

VLE построен на платформе VAN.EA, кроме него еще ожидается электрический фургон с индексом VLS. Фото: Mercedes-Benz

В овале на тестовом треке в Нардо на юге Италии VLE поразил маневренностью и динамикой движения, а также высокими скоростями. На Полярном круге этот легкий коммерческий фургон показал, что современные электромобили абсолютно пригодны для повседневного использования даже в холодную погоду, гололед и снег.

Ожидается, что мировая премьера нового Mercedes-Benz VLE состоится в первой половине 2026 года.