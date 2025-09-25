Mercedes-Benz вже робить пробну партію легких фургонів VLE

За повідомленням медіацентра Mercedes-Benz, для організації серійного виробництва електромобіля там здійснено нарощування потужностей. Модернізація другого за величиною заводу фургонів німецького бренду спрямована на високий стандарт якості.

На підприємстві зведено сучасний кузовний цех і новий повністю гнучкий фарбувальний цех. Це має задовольнити усі вимоги для активного просування першого автомобіля на основі нещодавно розробленої, модульної та масштабованої архітектури фургонів.

Читайте також За мільйоном вантажівок та автобусів Mercedes-Benz слідкують дистанційно

"Новий VLE – це перший автомобіль нашої нової, модульної та дуже гнучкої архітектури фургонів. Ми послідовно використовували інноваційні цифрові методи, забезпечуючи при цьому значну ефективність. Співробітники міжфункціональних і транскордонних команд встановили стандарти в цьому відношенні. Результат ми представимо у першій половині 2026 року", – зазначив керівник Mercedes-Benz Vans Томас Кляйн.

Новий Mercedes VLE створено як модель для люкс-сегмента, що стане в перспективі заміною чинної серії V-Class та преміальної версії Vito. Фото: Mercedes-Benz

На згаданому заводі у Віторії вже з 2026 року вироблятимуть нові повністю електричні VLE, V-Class, Vito та eVito. VLE інтегрований у поточне виробництво спочатку як електромобіль, а пізніше також із найсучаснішим двигуном внутрішнього згоряння.

Читайте також Daimler AG розділиться на дві компанії і змінить назву

Це означає, що різні моделі автомобілів Mercedes-Benz поставляються з однієї складальної лінії з гнучкістю приводу. Для цього всі виробничі процеси були всебічно перевірені та адаптовані – цифрово, гнучко, ефективно та стало.

Як і на всіх ділянках виробничої мережі Mercedes-Benz Vans, виробництво є чистим вуглецево-нейтральним. Закуплена електроенергія повністю отримується з відновлюваних джерел енергії.

У Віторії для сталого розвитку встановили фотоелектричну систему, яка сама виробляє зелену електроенергію. Завод також використовує геотермальну енергію для обігріву будівель і використовує відпрацьоване тепло, що утворюється під час фарбування транспортних засобів.

Читайте також Mercedes‑Benz тестує електричні фургони на платформі VAN.EA

Новітні виробничі процеси, такі як штучний інтелект і цифрові інструменти або створення цифрового двійника виробництва, були використані в підготовці нового VLE на заводі. Вперше операційна система Mercedes-Benz (MB. OS) також буде впроваджено в автомобіль при серійному виробництві фургонів.

Новий фургон Mercedes VLE отримав атлетичний кузов із коротким капотом, вертикальну задню частину та плоский дах. Фото: Mercedes-Benz

Повністю електричний VLE увібрав найкраще з двох сегментів – поєднує у собі поведінку водіння, як у лімузина, з універсальністю, як у MPV. Він має характеристики керованості, схожі на седан.

Читайте також Mercedes-Benz оновив Vito та Sprinter

Під час довгої випробувальної подорожі зі Штутгарта через Альпи до Риму VLE знадобилося лише дві 15-хвилинні зупинки для заряджання.

VLE побудовано на платформі VAN.EA, окрім нього ще очікується електричний фургон з індексом VLS. Фото: Mercedes-Benz

В овалі на тестовому треку в Нардо на півдні Італії VLE вразив маневровістю та динамікою руху, а також високими швидкостями. На Полярному колі цей легкий комерційний фургон показав, що сучасні електромобілі абсолютно придатні для повсякденного використання навіть у холодну погоду, ожеледицю і сніг.

Очікується, що світова прем'єра нового Mercedes-Benz VLE відбудеться у першій половині 2026 року.