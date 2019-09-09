О миниатюрности автомобилей марки можно забыть.

Британское издание Autocar сообщает о том, что в 2023 году на свет появится пятиместный электрический MINI, который назовут забытым именем Traveller.

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MINI Traveller обещает стать крупнейшим из автомобилей марки, по крайней мере нынешних. А его главными соперниками на рынке будут VW ID.3 и Mercedes-Benz B-класса с будущей электро-версией.

Autocar сообщает, что для большого “Мини” британцы используют переднеприводную платформу BMW 2 Series Active Tourer.



Фото: Austin Traveller 1962 года / youtube

Для вместительной модели MINI собирается создать целую линейку силовых установок, в которую войдут обычные ДВС, гибридные двигатели и электрические. Последний вариант должен стать идеологическим преемником BMW i3.

Технических деталей пока нет, но, как утверждают источники, электрический MINI Traveller сможет преодолевать на одном заряде до 400 км. Дебютировать Traveller может в 2022 году, как модель 2023-го.



Фото: концепт MINI Rocketman / Аutocar

Кроме того MINI якобы планирует вывести на рынок еще одну новинку после электрического Cooper SE: двухдверка, которая будет отбирать покупателей у батарейного smart EQ Fortwo. Такая модель может быть построена на платформе Great Wall и стать серийным воплощением концепта Rocketman, однако время появления "Космонавта" пока неизвестно.

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