Про мініатюрність автомобілів марки можна забути.

Британське видання Autocar повідомляє про те, що в 2023 році на світ з’явиться п’ятимісний електричний MINI, який назвуть забутим іменем Traveller.

Також цікаво: Ілон Маск пообіцяв довести на ділі, що Model S краща за Taycan Turbo S

MINI Traveller обіцяє стати найбільшим з автомобілів марки, принаймні нинішніх. А його головними суперниками на ринку будуть VW ID.3 та Mercedes-Benz B-класу з майбутньою електро-версією.

Autocar повідомляє, що для великого “Міні” британці використають передньопривідну платформу BMW 2 Series Active Tourer.



Фото: Austin Traveller 1962 року / youtube

Для місткої моделі MINI збирається створити цілу лінійку силових установок, до якої увійдуть звичайні ДВЗ, гібридні двигуни та електричні. Останній варіант має стати ідеологічним спадкоємцем BMW i3.

Технічних деталей поки немає, але, як стверджують джерела, електричний MINI Traveller зможе долати на одному заряді до 400 км. Дебютувати Traveller може в 2022 році, як модель 2023-го.



Фото: концепт MINI Rocketman / Аutocar

Крім того MINI, начебто, планує вивести на ринок ще одну новинку після електричного Cooper SE: дводверку, яка відбиратиме покупців у батарейного smart EQ Fortwo. Така модель може бути збудована на платформі Great Wall і стати серійним втіленням концепту Rocketman, однак час появи “Космонавта” поки невыдомий.

Також цікаво: Тридцятирічний універсал Opel Omega перетворили на сімейний транспорт для родини гонщиків