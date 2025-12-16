Минразвития готовится внедрить еЧергу для легковых машин

Работа в этом направлении уже ведется. Новость в рамках “Инфраструктурного дня Европейской Бизнес Ассоциации” озвучил заместитель главы Минразвития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

Основными темами на форуме были цифровизация, "транспортный безвиз" и развитие пограничной инфраструктуры. В этом направлении сделан значительный прорыв, Украина имеет одни из лучших достижений в сфере транспорта и инфраструктуры за последнее десятилетие.

Поэтому в контексте цифровизации чуть ли не главной темой стала – еЧерга для пересечения границы.

Три года ждали

"Символично, что обсуждали этот проект тогда, когда отмечаем три года от запуска проекта. Цифровые решения и интеграция с европейским транспортным пространством – не теория, а практические инструменты, которые уже сегодня помогают бизнесу работать, а государству – принимать более эффективные и прогнозируемые решения", – акцентировал Сергей Деркач.

По его слова, положительные решения в цифровизации ожидаются и для владельцев легкового транспорта – Минразвития после тестирования системы введет еЧергу для легковушек.

Когда этот радостный момент наступит

Ожидается, что в начале 2026-го международный автомобильный пункт пропуска "Чоп" запустит для легковых автомобилей пилотную версию бронирования места в электронной очереди.

Если так произойдет, то сервис системы еЧерга упростит пересечение границы тем, кто будет ехать на легковых автомобилях. Это не только экономия времени относительно нынешнего ожидания в "живой очереди", но и более быстрое прохождение процедурных процессов по линии пограничной службы и таможни.

Это сложно, но реально

Сергей Деркач откровенно заявил, что тестирование системы и внедрение еЧерги конкретно под сегмент легковых машин будет значительно сложнее, чем это было с грузовиками и автобусами.

Вся сложность лежит в плоскости нагрузки, поскольку легкового транспорта при пересечении границы в разы больше.

Больший трафик – больше хлопот

Если за три года работы системы "еЧерга" это сервисное приложение зафиксировало 2,3 млн пересечений границы грузовиками и 329 тыс. автобусами, то легковых автомобилей только за последний год было в разы больше – 6,6 миллиона пересечений.

Такой трафик требует "особого подхода к цифровому управлению очередями", заблаговременной подготовки как оборудования, так и соответствующих технических служб и сотрудников.