Мінрозвитку готується впровадити єЧергу для легковых авто

Робота в цьому напрямку вже ведеться. Цю новину в рамках "Інфраструктурного дня Європейської Бізнес Асоціації" озвучив заступник очільника Мінрозвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Основними темами на форумі були цифровізація, "транспортний безвіз" та розбудова прикордонної інфраструктури. У цьому напрямку зроблено значний прорив, Україна має одні з найкращих досягнень у сфері транспорту та інфраструктури за останнє десятиріччя.

Отож у контексті цифровізації мало не головною темою стала – єЧерга для перетину кордону.

Три роки чекали

"Символічно, що обговорювали цей проєкт тоді, коли відзначаємо три роки від запуску проєкту. Цифрові рішення й інтеграція з європейським транспортним простором – не теорія, а практичні інструменти, які вже сьогодні допомагають бізнесу працювати, а державі – приймати більш ефективні та прогнозовані рішення", – акцентував Сергій Деркач.

За його слова, позитивні рішення в цифровізації очікуються й для власників легкового транспорту, Мінрозвитку після тестування системи запровадить єЧергу для легковиків.

Коли ця радісна мить настане

Очікується, що на початку 2026-го міжнародний автомобільний пункт пропуску "Чоп" запустить для легкових автомобілів пілотну версію бронювання місця в електронній черзі.

Якщо так станеться, то сервіс системи єЧерга спростить перетин кордону тим, хто їхатиме на легкових автомобілях. Це не тільки економія часу відносно нинішнього очікування в "живій черзі", але й швидше проходження процедурних процесів по лінії прикордонної служби та митниці.

Це складно, але реально

Сергій Деркач відверто заявив, що тестування системи та впровадження єЧерги конкретно під сегмент легкових машин буде значно складніший, ніж це було з вантажівками та автобусами.

Вся складність лежить в площині навантаження, оскільки легкового транспорту при перетині кордону в рази більше.

Більший трафік – більше клопоту

Якщо за три роки роботи системи "єЧерга" цей сервісний додаток зафіксував 2,3 млн перетинів кордону вантажівками та 329 тис. автобусами, то легкових автомобілів лише за останній рік було в рази більше – 6,6 мільйона перетинів.

Такий трафік потребує "особливого підходу до цифрового управління чергами", завчасної підготовки як обладнання, так і відповідних технічних служб та працівників.