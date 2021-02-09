Зрители стрима имеют шанс выиграть совершенно новый кроссовер.

Популярный торговый сервис Amazon 16 февраля проведет трансляцию премьеры нового поколения Mitsubishi Outlander, а автопроизводитель подарит одному счастливцу новую машину.

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Стрим состоится на Amazon Live – YouTube-подобной платформе, где стримеры говорят о товарах, которые доступны для продажи на Amazon. При этом тизерное видео содержит дисклеймер: “Amazon не осуществляет доставку автомобилей”.

В рамках запуска, Mitsubishi Motors также подарит один Outlander 2022 года одному счастливому победителю. Внести свое имя в список для розыгрыша можно на Amazon.com/MitsubishiOutlander в период с 16 февраля по 31 марта 2021 года.

Вид нового Outlander модельного 2022 года уже не является тайной, благодаря утечкам и официальным тизерам от Mitsubishi. Его кузов основан на концепте Engelberg Tourer и является довольно смелым отступлением от нынешнего корпоративного стиля Mitsubishi.

Ожидается, что среднеразмерный кроссовер получит два силовых агрегата на выбор. Одним из них является 181-сильный 2,5-литровый агрегат от Nissan, совмещенный с вариатором для моделей начального уровня. Второй – гибридный, на основе 2,4-литрового мотора Mitsubishi. По предварительным данным, кроссовер сможет преодолевать на полном заряде батареи до 70 километров, что приближает гибрид к ранним электрокарам.