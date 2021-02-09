Глядачі стріму мають шанс виграти абсолютно новий кросовер.

Популярний торговий сервіс Amazon 16 лютого проведе трансляцію прем’єри нового покоління Mitsubishi Outlander, а автовиробник подарує одному щасливцю нову машину.

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Стрім відбудеться на Amazon Live – YouTube-подібній платформі, де стрімери говорять про товари, які доступні для продажу на Amazon. При цьому тізерне відео містить дисклеймер: “Amazon не здійснює доставку автомобілів”.

У рамках запуску, Mitsubishi Motors також подарує один Outlander 2022 року одному щасливому переможцю. Внести своє ім’я у список для розіграшу можна на Amazon.com/MitsubishiOutlander у період з 16 лютого до 31 березня 2021 року.

Вигляд нового Outlander модельного 2022 року вже не є таємницею, завдяки витокам та офіційним тізерам від Mitsubishi. Його кузов заснований на концепті Engelberg Tourer є досить сміливим відступом від нинішнього корпоративного стилю Mitsubishi.

Очікується, що середньорозмірний кросовер отримає два силових агрегати на вибір. Одним із них є 181-сильний 2,5-літровий агрегат від Nissan, поєднаний із варіатором для моделей початкового рівня. Другий – гібридний, на основі 2,4-літрового мотора Mitsubishi. За попередніми данними, кросовер зможе долати на повному заряді батареї до 70 кілометрів, що наближає гібрид до ранніх електрокарів.