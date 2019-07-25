У обновленного внедорожника – цифровая панель приборов и возможность открывать двери с помощью смартфона.

В Тайланде, где находится производство некоторых моделей Mitsubishi Motors, состоялась мировая премьера обновленного Mitsubishi Pajero Sport 2020. Рамный внедорожник, как и предполагалось, получил внешность в стиле нового пикапа Mitsubishi L200, который мы недавно тестировали в Карпатах.

Снаружи у внедорожника Паджеро Спорт 2020 изменили фары, бампер, капот и световые приборы. Например, противотуманки теперь выполнены в вертикальном блоке из 3 элементов. Характерная форма задних фонарей не изменилась, они лишь получили более четкие очертания отдельных элементов.

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А вот салон изменился еще более кардинально. Во-первых, в автомобиле теперь может устанавливаться "виртуальная" цифровая панель приборов. Увеличился экран мультимедиа – теперь он 8-дюймовый. Кроме того, новый дизайн получили другие средства управления Mitsubishi Pajero Sport 2020.

Двигатели Паджеро Спорт 2020 остались неизменными. Для Украины будет доступен 181-сильный дизель объемом 2,4 л. Для других стран также существует бензиновый 3-литровый двигатель. Коробка передач – 8-ступенчатая автоматическая.

Система полного привода Super-Select 4WD-II также осталась – как говорится, от добра добра не ищут.

Зато с другой инновацией – Mitsubishi Remote Control – жизнь автовладельца станет легче. Он сможет отпирать и запирать все двери внедорожника, включая багажник, с помощью смартфона.

Напомним, что Mitsubishi может возродить Lancer Evolution.