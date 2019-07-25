В оновленого позашляховика – цифрова панель приладів та можливість відмикати двері за допомогою смартфона.

В Тайланді, де знаходиться виробництво деяких моделей Mitsubishi Motors, відбулась світова прем'єра оновленого Mitsubishi Pajero Sport 2020. Рамний позашляховик, як і передбачалось, отримав зовнішність в стилі нового пікапа Mitsubishi L200, який ми недавно тестували в Карпатах.

Зовні у позашляховика Паджеро Спорт 2020 змінили фари, бампер, капот та світлові прилади. Наприклад, протитуманки тепер виконані в вертикальному блоці з 3 елементів. Характерна форма задніх ліхтарів не змінилась, вони лише отримали більш чіткі обриси окремих елементів.

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А от салон змінився ще більш кардинально. По-перше, в автомобілі тепер може встановлюватись "віртуальна" цифрова панель приладів. Збільшився екран мультимедіа – тепер він 8-дюймовий. Окрім того, новий дизайн отримали інші засоби управління Mitsubishi Pajero Sport 2020.

Двигуни Паджеро Спорт 2020 залишись незмінними. Для України буде доступний 181-сильний дизель об'ємом 2,4 л. Для інших країн також існує бензиновий 3-літровий двигун. Коробка передач – 8-ступінчата автоматична.

Система повного приводу Super-Select 4WD-II також залишилась – як-то кажуть, від добра добра не шукають.

Зате з іншою інновацією –Mitsubishi Remote Control – життя автовласнка стане легшим. Він зможе відмикати та замикати всі двері позашляховка, включаючи багажник, за допомогою смартфона.

Нагадаємо, що Mitsubishi може відродити Lancer Evolution.