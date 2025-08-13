Многоразовые ленты крепления грузов оказались ненадежными: исследования

Недавние исследования показали серьезные недостатки материалов многоразового использования, которые используются в креплениях грузов. Об этом, написал немецкий ресурс verkehrsrundschau.de.

Эксперты признали, что многоразовые ленты при повторном использовании значительно теряют свою устойчивость, особенно на сварных швах. При критических нагрузках это ставит под угрозу безопасность транспортировки по всей Европе.

Между тем запланированные квоты на повторное использование, предусмотрены новым Регламентом ЕС по упаковке (PPWR), могут представлять значительные риски для цепей поставок и безопасности транспортировки грузов.

Многоразовая упаковка подлежит ограничениям безопасности

Регламент по упаковке и отходам упаковки (PPWR) вступил в силу 11 февраля 2025 года. Его главная цель заключается в уменьшении количества отходов упаковки и должно способствовать переработке.

Таким образом планируются обязательное введение квот на повторное использование обвязки.

Впрочем, институт микроструктуры материалов и систем Фраунгофера IMWS после ряда тестов, анализов, исследований и обобщений пришел к не очень утешительным выводам. И они отнюдь не поддерживают ни безопасность перевозок, ни экологию.

Что показал анализ:

после одноразового использования ленты из ПП и ПЭТ теряют 47–60% своей прочности на разрыв в местах сварки;

при многократном использовании прочность на растяжение полипропиленовых лент уменьшается до 34%;

экстремальные колебания температуры (от +40 °C до -30 °C) еще больше ослабляют материал;

реалистичные условия транспортировки и хранения затрудняют документирование этих повреждений.

Вывод: Повторное использование увеличивает риск повреждения во время транспортировки и несчастных случаев.

Альтернативы часто менее устойчивы

Исследование многократных альтернатив (включая сетчатые коробки с натяжными ремнями, натяжные ремни с брезентом, обвязочные ленты с зажимами) показывает явные недостатки:

ленты-зажимы с клипсой - значительная потеря прочности уже после двух циклов;

натяжные ремни – 50–150 циклов, но очень чувствительны к ультрафиолетовому излучению;

гиттербоксы - возможны 200–300 циклов, но тяжелые, громоздкие и требуют тщательного обслуживания.

Кроме того, обратная транспортировка многоразовой упаковки вызывает увеличение выбросов CO₂, увеличение логистических затрат и организационных усилий, особенно в неоднородных цепях поставок.

Оценка жизненного цикла часто говорит в пользу одноразовых решений

Анализы жизненного цикла показывают, что одноразовые ленты, изготовлены из переработанного материала после потребления (PCR), могут иметь лучший углеродный след, чем многократные системы, несмотря на одноразовое использование – благодаря низкому использованию материалов, малом весе и высокой пригодности к переработке.

Альянс PAU полагается на переработку вместо рискованного повторного использования. Стоит расширить использование высококачественного материала, соединив сохранение ресурсов с безопасностью и устойчивым развитием отрасли перевозок.