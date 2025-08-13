Багаторазові стрічки кріплення вантажів виявились ненадійними: дослідження

Нещодавні дослідження показали серйозні недоліки матеріалів багаторазового використання, які використовуються в кріпленнях вантажів. Про це, написав німецький ресурс verkehrsrundschau.de.

Експерти визнали, що багаторазові стрічки при повторному використанні значно втрачають свою стійкість, особливо на зварних швах. При критичних навантаженнях це ставить під загрозу безпеку транспортування по всій Європі.

Тим часом заплановані квоти на повторне використання, передбачені новим Регламентом ЄС щодо упаковки (PPWR), можуть становити значні ризики для ланцюгів поставок та безпеки транспортування вантажів.

Багаторазова упаковка підлягає обмеженням безпеки

Регламент щодо упаковки та відходів упаковки (PPWR) набув чинності 11 лютого 2025 року. Його головна мета полягає у зменшенні кількості відходів упаковки та має сприяти переробленню.

Таким чином плануються обов'язкове введення квот на повторне використання обв'язки.

Втім, інститут мікроструктури матеріалів та систем Фраунгофера IMWS після низки тестів, аналізів, досліджень та узагальнень дійшов до не дуже втішних висновків. І вони аж ніяк не підтримують ні безпеку перевезень, ні екологію.

Що показав аналіз:

після одноразового використання стрічки з ПП та ПЕТ втрачають 47–60% своєї міцності на розрив у місцях зварювання;

при багаторазовому використанні міцність на розтяг поліпропіленових стрічок зменшується до 34%;

екстремальні коливання температури (від +40 °C до -30 °C) ще більше послаблюють матеріал;

реалістичні умови транспортування та зберігання ускладнюють документування цих пошкоджень.

Висновок: Повторне використання збільшує ризик пошкодження під час транспортування та нещасних випадків.

Альтернативи часто менш стійкі

Дослідження щодо багаторазових альтернатив (включаючи сітчасті коробки з натяжними ременями, натяжні ремені з брезентом, обв'язувальні стрічки з затискачами) показує явні недоліки:

стрічки-затискачі з кліпсою - значна втрата міцності вже після двох циклів;

натяжні ремені – 50–150 циклів, але дуже чутливі до ультрафіолетового випромінювання;

гіттербокси - можливі 200–300 циклів, але важкі, громіздкі та потребують ретельного обслуговування.

Крім того, зворотне транспортування багаторазової упаковки спричиняє збільшення викидів CO₂, збільшення логістичних витрат та організаційних зусиль, особливо в неоднорідних ланцюгах постачання.

Оцінка життєвого циклу часто говорить на користь одноразових рішень

Аналізи життєвого циклу показують, що одноразові стрічки, виготовлені з переробленого матеріалу після споживання (PCR), можуть мати кращий вуглецевий слід, ніж багаторазові системи, попри одноразове використання – завдяки низькому використанню матеріалів, малій вазі та високій придатності до перероблення.

Альянс PAU покладається на перероблення замість ризикованого повторного використання. Варто розширити використання високоякісного ПЛР-матеріалу, поєднавши збереження ресурсів з безпекою і сталим розвитком галузі перевезень.