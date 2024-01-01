Як звільняли тягач з негабаритним вантажем, який ледве не впав з мосту

Сумарна маса навантаження на міст, вантажність якого досягала лише 120 тонн, становить 220 тонн. Вантаж важив 165 тонн. Про це все йдеться в кількох публікаціях 40ton.net.

Для безпечного перетину такого автопоїзда через стандартну переправу над каналом вирішили використати збірний сталевий міст, розміщений над основною поверхнею. За розрахунками, така конструкція мала витримати навантаження й забезпечити проїзд без загрози для інфраструктури.

Читайте також Японська машина розмінування дорогою в Україну злетіла з платформи: фото, відео

Ось так йшло транспортування до виїзду через міст на інших ділянках шляху (див. відео нижче).

Однак теоретичні підрахунки на практиці не зійшлися з властивостями металу: конструкція виявилася надто слабкою і зруйнувалася під тиском вантажу. Одна з двох секцій, призначених для додаткової опори під ліві колеса, обвалилася.

Читайте також Що українські компанії показали на виставці вантажівок в Ганновері

Через це автопоїзд сильно нахилило вліво, праві колеса автопоїзда підняло в повітря. Вантаж частково зіслизнув і разом із напівпричепом повалився на бік. 22-річний водій інстинктивно вискочив із тягача через праві двері, коли кабіна Scania була у найвищому положенні. Він впав головою вниз. З сильними травмами голови його доставили до лікарні.

Експерти зазначили, що єдиною доброю новиною у цій ситуації стало те, що вантаж стабілізувався між причепом, основним мостовим покриттям і металевим бар’єром. Завдяки цьому 220-тонний комплект уникнув падіння в канал. Як це сталося, можна побачити на відео нижче.

Для усунення наслідків аварійного інциденту довелося шукати надпотужний основний і кілька допоміжних кранів. На їх пошук та доставлення пішло три дні. Ще багато часу зайняв операційний монтаж гусеничного крана-гіганта.

Читайте також За зйомку жертви аварії в Німеччині "оператора" судитимуть за кримінальною статтею

Завдання виявилося не з простих: потрібно було підняти вантаж, витягнути автопоїзд, приготувати новий транспорт для перевезення та завантажити котел.

До мосту через канал привезли 650-тонний кран Terex CC3800. Його тимчасово надала зі своїм екіпажем та монтажною бригадою бельгійська компанія Group Dufour. Цей кран розібрали й доставили до операційного майданчика частинами, де вже збирали в тризмінному режимі. На нього покладалися основні роботи з ліквідації аварії.

Читайте також Аварійна машина у Дніпрі провалилась у яму, яку мала ремонтувати: фото

Два колісні крани важкої розмірної групи прийшли своїм ходом. Один був пущений в дію в монтажі гусеничного гіганта, а інших на другій стороні мосту виконував допоміжні роботи, в т.ч. фіксував перехилений котел та "Сканію" з напівпричепом.

Для подальшого транспортування котла на хімзавод взяли MAN TGX 41.640 люксембурзької компанії P. Adam Schwertransporte. Цей баластний тягач також був укомплектований напівпричепом з 12-осною платформою. Така комбінація розташування вважалося безпечнішою завдяки зменшеній передачі вібрацій, ніж поєднання тягача з причепом, серед іншого.

Читайте також Аварійність перед святами зростає: дослідження

У ніч із суботи на неділю вантаж відправили у подальшу дорогу, до місця призначення лишалося пройти всього з десяток кілометрів. Автопоїзд безпечно перетнув залізничний переїзд і дійшов до хімзаводу.

Там він мав пройти остаточну збірку, але натомість буде проведена широка технічна експертиза, яку здійснить сам виробник. Його мета — підтвердити, чи не зазнала конструкція надмірних пошкоджень.

Нині на місці аварії завершується демонтаж крана, потім знімуть спеціальний настил, на якому стояв цей 650-тонний Terex CC3800. Окрім цього, прибирають багато допоміжного матеріалу у вигляді завезеного піску, щебеню, металевих щитів тощо.

Читайте також Аварійність перед святами зростає: дослідження

Також буде проведено експертизу технічного стану мосту. Це – необхідна умова для того, щоб переправу можна було надалі використовувати, оскільки залізобетонні конструкції від такого поштовху могли зміститися.

Окремий розділ у цьому інциденті напишуть слідчі: за завдані збитки має хтось відповідати. Офіційної інформації з цього приводу поки немає. Тому незрозуміло, кого можна визнати винним у всьому інциденті та хто відповідатиме за фінансові витрати.

Фото: Groupe Dufour, Lunéville Actualités