Мошенник обещал военному привезти авто для фронта, но сбежал с деньгами

Житель Тернополя должен был приобрести и доставить внедорожник из-за границы. Для выполнения этой сделки он получил от клиента предоплату в размере 5 тысяч долларов.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области, мошенник той суммой не ограничился, регулярно потом делал запросы на дополнительные средства якобы для покрытия сопутствующих расходов: то есть на растаможку, транспортировки и окончательную оплату авто.

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Делец длительное время "водил за нос" заказчика, каждый раз придумывая очень уважительные и убедительные причины. Он вводил в заблуждение тем, что автомобиль уже "в пути" или "ожидает на таможне".

В результате мошеннических действий он получил от военнослужащего, который был заказчиком автомобиля, 12 тысяч долларов США. Однако обязательства не выполнил.

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Когда мошенник перестал выходить на связь, то у потерпевшего терпение лопнуло и он обратился в полицию.

Работники отделения полиции №1 города Тернополя установили личность, причастную к мошенническим действиям. Им оказался местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения.

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Следователи сообщили ему о подозрении по части 4 статьи 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

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Следственные действия продолжаются. Полицейские также проверяют причастность фигуранта к другим аналогичным преступлениям.